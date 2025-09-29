Five new labour courts in Gurugram Sohna Palwal Sonipat and Bawal districts of Haryana CM Nayab Singh Saini गुरुग्राम-सोनीपत समेत हरियाणा के 4 जिलों में बनेंगे 5 नए लेबर कोर्ट, CM सैनी ने किए कई और ऐलान, Ncr Hindi News - Hindustan
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम समेत चार जिलों में 5 नए लेबर कोर्ट स्थापित करने और ई-अदालत प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, जिससे श्रमिक विवादों का शीघ्र निपटारा होगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामMon, 29 Sep 2025 09:23 AM
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में प्रदेश के श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने गुरुग्राम, सोहना, पलवल, सोनीपत और बावल में पांच लेबर कोर्ट स्थापित करने और ई-अदालत प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, जिससे श्रमिक विवादों का शीघ्र निपटारा होगा।

सीएम नायब सिंह ने इसके साथ ही फैक्ट्री ऐक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और अन्य अधिनियमों को मिलाकर एकीकृत लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 26 दिन में पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिक साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो वन स्टॉप डिजिटल प्लैटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन, आवेदन ट्रैकिंग, योजनाओं की जानकारी और शिकायत निवारण की सुविधा मिलेगी। उन्होंने 37 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में 26 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए तथा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2.55 करोड़ रुपये वितरित किए। अब इस नीति में अन्य व्यावसायिक रोगों को भी शामिल किया जाएगा।

श्रमिकों की सुविधा के लिए 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र, रोजगार छूटने वाले श्रमिकों के लिए विशेष पोर्टल, 150 श्रमिक शेड और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा की घोषणा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों व उनके आश्रितों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई गईं हैं, जिससे परिवारों को राहत मिली है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जीएसटी सुधार व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाएगा और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव करेगा।

इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार के तहत दो लाख रुपये की राशि यमुनानगर जिला के गांव आरियावालां निवासी राजकुमार को, हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार के तहत एक-एक लाख रुपये की राशि यमुनानगर शहर निवासी पूजा वर्मा व यमुनानगर जिला के गांव गढ़ी बंजारा निवासी जसविंदर कुमार को प्रदान की। इस अवसर पर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल विज, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर व गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे।

‘प्रदेश की तरक्की में श्रमिकों का योगदान’

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा की प्रगति और विकास में सबसे बड़ा योगदान उसके मेहनतकश किसान, मजदूर और श्रमिकों का है। उन्होंने विशेष रूप से गुरुग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में यह शहर छोटे म्युनिसिपल क्षेत्र से विकसित होकर आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप शहर बन गया है।

विकसित हरियाणा बनने की दिशा में अग्रसर: विज

श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज का दिन हरियाणा की वास्तविक प्रगति और विकास का प्रतीक है। 1966 में हरियाणा के गठन के समय किसी ने सोचा नहीं था कि यह प्रदेश देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। किसानों, कर्मचारियों और उद्यमियों की मेहनत से हरियाणा देश में सम्मान के साथ जाना जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश और देश तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

‘नई जीएसटी से जनता को करोड़ों का लाभ’

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई प्रणाली से हरियाणा की जनता को लगभग चार हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह बढ़कर 2024-25 में 39743 करोड़ रुपये हो गया है।