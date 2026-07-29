काम की बात: गुरुग्राम में मेट्रो के 5 इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे,नमो भारत ट्रेन से जुड़ेंगे 2 स्टेशन; डबल डेकर मेट्रो भी चलेगी
गुरुग्राम में मेट्रो के पांच इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे। हीरो होंडा चौक और डीएलएफ साइबर सिटी स्टेशन नमो भारत ट्रेन के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर-21 और पालम विहार रोड पर कृष्णा चौक पर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा।
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो में पांच इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। यह इंटरचेंज स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर-पांच और डीएलएफ साइबर सिटी में बनाए जाएंगे। इसके अलावा ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर-21 और पालम विहार रोड पर कृष्णा चौक पर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। इसमें फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो का संचालन होगा।
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के समीप प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दोनों स्टेशन के जुड़ाव का डिजाइन दिल्ली से आने और जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
जीएमआरएल अधिकारियों ने प्रबंध निदेशक को बताया कि भोंडसी से रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो को ध्यान में रखते हुए सुभाष चौक और सेक्टर-पांच पर इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। नमो भारत ट्रेन के साथ हीरो होंडा चौक और डीएलएफ साइबर सिटी स्टेशन जुड़ेंगे। ऐसे में यहां इंटरचेंज स्टेशन बनेगा।
कंपनी को कार्य में तेजी लाने को कहा
डॉ. खरे ने निर्माणाधीन कंपनी को आदेश जारी किए कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। जीएमआरएल अधिकारियों को निर्देश दिए कि हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक के बीच सड़क पर मेट्रो निर्माण में आ रही अड़चन को एनएचएआई, एचवीपीएन, डीएचबीवीएन और जीएमडीए अधिकारियों से संपर्क करके दूर किया जाए।
दूसरे चरण में सड़कों की कम चौड़ाई पर चर्चा
मेट्रो के दूसरे चरण के तहत सेक्टर-सात से डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो का निर्माण होना है। इसमें 90 प्रतिशत सड़कों की चौड़ाई 30 मीटर या इससे कम है। डॉ. खरे ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि मेट्रो निर्माण शुरू होने से पहले पानी, सीवर, गैस, बिजली की लाइन और बरसाती नालों का स्थानांतरण करवाएं। भूमि से जुड़े मुद्दों को हल करवाएं।
सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर अंडरपास प्रस्तावित
मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर जीएमडीए ने अंडरपास प्रस्तावित किया है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का व्यापार केंद्र रोड की तरफ रिवर्सल ट्रैक बनना है। इसमें बिजली के तीन हाईटेंशन टावर आ रहे हैं। डॉ. खरे ने जीएमआरएल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएमडीए और एचवीपीएन के अधिकारियों के साथ मिलकर मेट्रो रूट को तय करें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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