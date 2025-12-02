ट्रेनों में वारदात कर फ्लाइट से घूमते थे, सिर्फ खास लोगों को बनाते थे निशाना; IGI एयरपोर्ट पर धराए 5 अपराधी

संक्षेप: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राज्यीय ट्रेन चोरी गैंग से जुड़े पांच वॉन्टेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस कार्रवाई को रेलवे पुलिस से मिली सूचना पर अंजाम दिया।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ट्रेन में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गैंग के पांच आरोपियों को IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग के सदस्य ट्रेनों में सफर करने वाले अमीर यात्रियों को निशाना बनाते हुए उनके सामान से सोना, नगदी और अन्य कीमती चीजें चुराते थे। पुलिस ने इस कार्रवाई को महाराष्ट्र के मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर अंजाम दिया।

मामले की जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच ने बताया कि 26 नवंबर, 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रेन से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हुई थी। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद 30 नवंबर को AEKC/क्राइम ब्रांच को मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन से एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि उस वारदात में शामिल पांच वॉन्टेड आरोपी गोवा से फ्लाइट के जरिए दिल्ली आ रहे हैं और IGI एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचेंगे।

इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम IGI एयरपोर्ट पहुंची, जाल बिछाया और कड़ी निगरानी के बाद आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान हवा सिंह, अमित कुमार, कुलदीप, अजय और मोनू के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से पुलिस को 177 ग्राम चांदी के गहने मिले, जिसे उन्होंने दूसरे यात्रियों से चुराया था। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान, 'हवा सिंह, अमित कुमार, अजय और मोनू ने 26 नवंबर को हुई वारदात के मामले में अपना हाथ होने की बात कबूल की।' जिसके बाद उन्हें सेक्शन 35 BNSS के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि, 'गिरफ्त में आए आरोपी एक कुख्यात गैंग के सदस्य हैं जो AC कोच और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाते हैं, खासकर उन लोगों को जो अमीर दिखते हैं या जिनके पास सोने के गहने होते हैं। यह गैंग चोरी करने के लिए अक्सर दिल्ली से ट्रेन और बस से अलग-अलग शहरों में जाता है। सभी आरोपी पहले भी कई बार ऐसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं।'

इस बीच एक अन्य घटना में राष्ट्रीय राजधानी में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल रॉबरी केस को सुलझाया है और एक इंटर-डिस्ट्रिक्ट गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पिछले हफ्ते बुराड़ी में एक सीनियर सिटीजन को टारगेट किया था। इस तेज कार्रवाई से न सिर्फ 3.5 लाख रुपए की डकैती की वारदात सुलझी है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के आउटर बेल्ट में चल रहे एक बड़े, व्यवस्थित नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ है।