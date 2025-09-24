Five cases, including molestation of girls, have been registered against Baba Chaitanyananda बाबा चैतन्यानंद की आपराधिक दुनिया, 17 लड़कियों से छेड़खानी सहित ये 5 मामले हैं दर्ज, Ncr Hindi News - Hindustan
बाबा चैतन्यानंद की आपराधिक दुनिया, 17 लड़कियों से छेड़खानी सहित ये 5 मामले हैं दर्ज

दुनिया के सामने स्वांग रचने वाले बाबा की आपराधिक दुनिया की काली सच्चाई सबके सामने आ गई है। बाबा के खिलाफ लड़कियों से छेड़छाड़, लोगों से धोखाधड़ी, फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी रखने सहित कुल पांच आपराधिक मामले पुलिस स्टेशनों में दर्ज हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 06:49 PM
दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को ढूंढ रही है। बाबा के ऊपर ताजा आरोप है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 17 लड़कियों से छेड़छाड़ और गंदी हरकतें करने का। दुनिया के सामने स्वांग रचने वाले बाबा की आपराधिक दुनिया की काली सच्चाई सबके सामने आ गई है। बाबा के खिलाफ लड़कियों से छेड़छाड़, लोगों से धोखाधड़ी, फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी रखने सहित कुल पांच आपराधिक मामले पुलिस स्टेशनों में दर्ज हैं।

छेड़खानी और धोखाधड़ी के मुकदमें

साल 2009 में बाबा का नाम सबसे पहले विवादों में सामने आया। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मामला साल 2016 में सामने आया। इस दौरान बाबा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक लड़की ने उसके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया। छेड़खानी का यह मुकदमा वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज कराया गया था। इस दौरान बाबा की गिरफ्तारी भी हुई थी।

फर्जी यूएन नंबर प्लेट का मुकदमा

बाबा के खिलाफ तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं। तीसरा मामला कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाने से जुड़ा है। छानबीन में बाबा के पास एक लग्जरी वॉल्वो कार बरामद हुई है। उसमें फर्जी यूएन डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी है। इस पर 39 UN 1 लिखा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार बरामद कर ली है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है- क्या बाबा ने इस नंबर प्लेट वाली कार से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है

मठ पर कब्जा और धोखाधड़ी की शिकायत

चौथा मामला मठ से संबंधित है। मठ की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने मठ पर कब्जा किया हुआ है और लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है।

17 लड़कियों ने दर्ज कराई छेड़खानी की शिकायत

पांचवें और ताजे मामले में इंस्टीट्यूट की 17 लड़कियों ने उसके खिलाफ अश्लील हरकते करने और छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई है। लड़कियों का आरोप है कि वह देर रात अश्लील मेसेज भेजता था। उन्हें विदेश घुमाने का लालच देता था। उसकी बात न मानने पर फेल करने और करियर बर्बाद करने की धमकियां भी देता था। लड़कियों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट का स्टाफ उन्हें इन हरकतों पर पर्दा डालने का दवाब भी बनाता था।