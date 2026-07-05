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बिट्टू बजरंगी से शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

Sourabh Jain पीटीआई, फरीदाबाद, हरियाणा
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आरोपियों ने टीका समारोह के दौरान पांचाल से 11,000 रुपए लिए और बाद में शादी की तैयारियों के लिए 30,000 रुपए और लिए। उन्होंने अलीगढ़ के एक मंदिर में 7 सितंबर को शादी तय की थी। हालांकि, तय तारीख पर मंदिर में कोई नहीं पहुंचा।

बिट्टू बजरंगी से शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

कथित 'गौ रक्षक' और 2023 की नूंह सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक शादीशुदा जोड़ा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में संजय एन्क्लेव के रहने वाले पांचाल ने फरवरी में सारन पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला से उनकी शादी कराने के बहाने उनसे 40,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई।

जिसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने इन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले दानिश चमन (35), महविश दानिश (27), सचिन (27) और संजीव (52) तथा बुलंदशहर के प्रदीप (34) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला महविश दानिश इसी तरह की धोखाधड़ी के मामलों में पहले भी दो बार जेल जा चुकी है, जबकि प्रदीप भी धोखाधड़ी के मामलों में अलीगढ़ जेल और डासना (नोएडा) जेल में सजा काट चुका है।

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पांचाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने दुल्हन खोजने में मदद के लिए अपने एक परिचित अविनाश (उर्फ बंटी) से संपर्क किया था। इसके बाद बंटी ने कथित तौर पर एक मैरिज ब्रोकर (रिश्ते कराने वाली) रानी से संपर्क किया। रानी ने पांचाल को संभावित दुल्हनों से मिलवाने के लिए दो-तीन बार अलीगढ़ बुलाया और पूजा नाम की एक लड़की की तस्वीर भी भेजी, जिसकी पहचान बाद में महविश दानिश के तौर पर हुई।

बिट्टू बजरंगी के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

पांचाल को तस्वीर पसंद आने के बाद, महविश 5 सितंबर, 2025 को फरीदाबाद में उनके घर पहुंची। उसने खुद को आरोपी प्रदीप की बहन बताया और संजीव को अपना चाचा, सचिन को बिचौलिया और दानिश को अपना भाई बताया।

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पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने टीका समारोह के दौरान पांचाल से 11,000 रुपए लिए और बाद में शादी की तैयारियों के लिए 30,000 रुपए और लिए। उन्होंने अलीगढ़ के एक मंदिर में 7 सितंबर को शादी तय की थी। हालांकि, तय तारीख पर मंदिर में कोई नहीं पहुंचा।

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पुलिस को दी शिकायत में बिट्टू बजरंगी ने बताया था कि शादी के लिए उन्हें देखने आई युवती ने अपनी पहचान छिपाई थी। उनके अनुसार युवती ने खुद को पूजा बताया था, जबकि उसका वास्तविरक धर्म मुस्लिम है और वह दो बच्चों की मां है। बिट्टू ने कहा कि युवती के पास उसे अपने मृतक भाई का कोई फोटो तक नहीं भेजा था। इस मामले में कोई तथ्य नहीं छिपाया।

फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और मुख्य आरोपी रानी का पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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