दिल्ली में जिम मालिक पर हमला कर भाग गया था, पुडुचेरी के होटल से पकड़ा गया फिटनेस ट्रेनर

दिल्ली में जिम मालिक पर हमला कर फरार हो गए फिटनेस ट्रेनर को पुडुचेरी के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। जिम मालिक ने आरोप लगाया था कि ट्रेनर पिस्तौल, रिवॉल्वर, रॉड और डंडों से लैस कई साथियों के साथ जिम में घुस आया और उस पर हमला किया। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 03:24 PM
दिल्ली में जिम मालिक पर हमला कर फरार हो गए फिटनेस ट्रेनर को पुडुचेरी के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। जिम मालिक ने आरोप लगाया था कि ट्रेनर पिस्तौल, रिवॉल्वर, रॉड और डंडों से लैस कई साथियों के साथ जिम में घुस आया और उस पर हमला किया। उसने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुराकर सबूत मिटाने की कोशिश की।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि सेंट्रल दिल्ली स्थित एक जिम मालिक पर कथित तौर पर हमला करने और सीसीटीवी कैमरे के सबूत नष्ट करने के आरोप में 38 साल के एक ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर को पुडुचेरी के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को जिम मालिक ने राजिंदर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया गया था कि 5 अगस्त को उनके क्लाइंट विकास सोलंकी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी।

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वलसन ने कहा कि इसके बाद 11 अगस्त को सोलंकी, राहुल उर्फ ​​पंकज चौधरी अपने कई साथियों के साथ पिस्टल, रिवॉल्वर, रॉड और डंडों से लैस होकर जिम में घुस आया और जिम मालिक पर हमला किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुराकर सबूत मिटाने की कोशिश की।

सोलंकी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाकी लोग छिप गए। पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में कई छापे मारे, लेकिन आरोपी बार-बार ठिकाने बदलता रहा। पता चला कि पंकज चौधरी पहले बेंगलुरु भाग गया और फिर पुडुचेरी चला गया।

खुफिया जानकारी के आधार पर एक टीम ने 29 अगस्त को पुडुचेरी के सेंट मार्टिन स्थित एक होटल में छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान चौधरी ने मुख्य हमलावर होने की बात स्वीकार की। बताया कि उसने लोगों को डराने के लिए सदर बाजार से एक असली पिस्तौल जैसी दिखने वाली काली एयर गन खरीदी थी। पुलिस ने उसके घर से हथियार बरामद कर लिया।

अधिकारी ने बताया कि चौधरी का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ कम से कम 5 मामले दर्ज हैं। इनमें 2012 में रंजीत नगर थाने में दर्ज हत्या का एक मामला भी शामिल है। उस पर अवैध हथियार रखने, मारपीट करने और आपराधिक धमकी देने जैसे अन्य आरोप भी दर्ज किए गए।