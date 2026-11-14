छठ से पहले यमुना में मछलियों की मौत पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस, केस दर्ज
दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के मामले में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में मरी मछलियां मिलने को लेकर सियासी नोंकझोंक के बीच दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद सिंचाई विभाग और दिल्ली जल बोर्ड ने गलत जानकारी फैलाने की शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने इसी शिकायत पर ऐक्शन लेते हुए केस दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि वजीराबाद थाने में शरारत और गलत जानकारी फैलाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
इस शिकायत पर ऐक्शन
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उसोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उक्त कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस को विभाग से शिकायत मिली थी जिसके बाद वजीराबाद थाने में शरारत और गलत जानकारी फैलाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
वीडियो वायरल होने के बाद ऐक्शन
बता दें कि यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है। वायरल वीडियो में सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती दिखाई दे रही हैं। इससे यमुना में पलूशन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं यमुना नदी में जहरीले पदार्थ भी छोड़े जाने के आरोप लग रहे हैं। अभी तक यमुना में मछलियों की मौत का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है।
गरमाई सियासत, जल मंत्री का AAP पर आरोप
इस घटना को लेकर सियासत में गर्म हो गई है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर भाजपा सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना को साफ करने के दिल्ली सरकार की कोशिशों को विफल करने के लिए नदी में मरी हुई मछलियां डाली गई हैं। वहीं AAP ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आप ने यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं।
दिल्ली जल बोर्ड की भी गुहार
AAP ने दिल्ली सरकार के मंत्री के आरोपों पर यमुना में पलूशन फैलने की संभावना के एंगल पर जांच की मांग की है। दिल्ली जल बोर्ड ने भी दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सोशल मीडिया पर नदी में केमिकल छोड़े जाने के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि हथिनीकुंड बैराज के पास स्थित एक टैनरी (चमड़ा कारखाना) से छोड़े गए पलूशन के कारण मछलियों की मौत हुई है।
क्या बोले विशेषज्ञ?
वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत पानी में पलूशन की मात्रा बढ़ने या उसमें कोई जहरीला पदार्थ छोड़े जाने का संकेत हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने मछलियों की मौत की वजह पता करने के लिए लैब में जांच कराने की सलाह दी है। हैरान करने वाली बात यह भी कि घटना छठ पूजा से ठीक पहले हुई है। इतना ही नहीं घटना बुराड़ी में यमुना नदी के किनारे सैकड़ों मरी हुई मछलियां मिलने के एक महीने से भी कम समय के भीतर हुई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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