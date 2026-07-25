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दिल्ली की पहली मेयर रहीं शकुंतला आर्य का निधन, 98 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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शकुंतला आर्य के निधन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पित जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और सशक्त महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

first woman mayor of Delhi Shakuntala Arya dies at age of 98 years
दिल्ली की पहली मेयर रहीं शकुंतला आर्य का निधन, 98 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

दिल्ली की पहली मेयर और शहर भाजपा महिला मोर्चा की पहली अध्यक्ष शकुंतला आर्य का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शहर भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा समेत कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शनिवार दोपहर को उनके परिजनों ने लोधी रोड श्मशान घाट पर परिवार के सदस्यों, भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही और राज्य इकाई की ओर से दिल्ली भाजपा की महासचिव योगिता सिंह ने आर्य के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने आर्य के निधन पर दुख जताया और कहा कि पार्टी ने 1980 के दशक के आखिर से लेकर 2005 तक उनकी समर्पित जनसेवा को देखा है। वह 1997-98 में दिल्ली में मेयर चुनी गई थीं। उनके योगदान को याद करते हुए मल्होत्रा ​​ने कहा कि आर्य ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। वह सचमुच महिला सशक्तिकरण की मिसाल थीं और मेयर के तौर पर 1997 में उनके 'स्वच्छ दिल्ली अभियान' ने लोगों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा की थी।

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भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थीं शकुंतला

इससे पहले पिछले साल भाजपा के स्थापना दिवस पर जब भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शकुंतला से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे तो उनके बेटे रमन आर्य ने कहा था, 'मेरी मां शकुंतला आर्य 1980 में भाजपा की स्थापना के समय इसकी संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। उस वक्त वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुंबई गई थीं।'

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दिल्ली की पहली मेयर रहीं शकुंतला आर्य का निधन, 98 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

सीएम बोलीं- उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा

उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शकुंतला आर्य के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, 'दिल्ली की पूर्व महापौर श्रीमती शकुंतला आर्य जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। दिल्ली के विकास और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव सम्मान के साथ स्मरण किया जाएगा। उनका जीवन सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और महिला नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।'

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मल्होत्रा ने लिखा- उनका जीवन सदैव स्मरणीय रहा

शकुंतला आर्य के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली की पूर्व महापौर श्रद्धेय श्रीमती शकुंतला आर्य जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पित जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और सशक्त महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके सभी शुभचिंतकों को इस अपूरणीय दुःख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें। ॐ शांति।'

प्रवेश वर्मा ने भी जताया निधन पर दुख

उधर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आर्य के निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली की पूर्व महापौर श्रीमती शकुंतला आर्य जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दें। ॐ शांति।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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