दिल्ली की पहली मेयर रहीं शकुंतला आर्य का निधन, 98 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
शकुंतला आर्य के निधन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पित जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और सशक्त महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।
दिल्ली की पहली मेयर और शहर भाजपा महिला मोर्चा की पहली अध्यक्ष शकुंतला आर्य का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शहर भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा समेत कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शनिवार दोपहर को उनके परिजनों ने लोधी रोड श्मशान घाट पर परिवार के सदस्यों, भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही और राज्य इकाई की ओर से दिल्ली भाजपा की महासचिव योगिता सिंह ने आर्य के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आर्य के निधन पर दुख जताया और कहा कि पार्टी ने 1980 के दशक के आखिर से लेकर 2005 तक उनकी समर्पित जनसेवा को देखा है। वह 1997-98 में दिल्ली में मेयर चुनी गई थीं। उनके योगदान को याद करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि आर्य ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। वह सचमुच महिला सशक्तिकरण की मिसाल थीं और मेयर के तौर पर 1997 में उनके 'स्वच्छ दिल्ली अभियान' ने लोगों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा की थी।
भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थीं शकुंतला
इससे पहले पिछले साल भाजपा के स्थापना दिवस पर जब भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शकुंतला से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे तो उनके बेटे रमन आर्य ने कहा था, 'मेरी मां शकुंतला आर्य 1980 में भाजपा की स्थापना के समय इसकी संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। उस वक्त वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुंबई गई थीं।'
सीएम बोलीं- उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा
उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शकुंतला आर्य के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, 'दिल्ली की पूर्व महापौर श्रीमती शकुंतला आर्य जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। दिल्ली के विकास और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव सम्मान के साथ स्मरण किया जाएगा। उनका जीवन सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और महिला नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।'
मल्होत्रा ने लिखा- उनका जीवन सदैव स्मरणीय रहा
शकुंतला आर्य के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली की पूर्व महापौर श्रद्धेय श्रीमती शकुंतला आर्य जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पित जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और सशक्त महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके सभी शुभचिंतकों को इस अपूरणीय दुःख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करें। ॐ शांति।'
प्रवेश वर्मा ने भी जताया निधन पर दुख
उधर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आर्य के निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली की पूर्व महापौर श्रीमती शकुंतला आर्य जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दें। ॐ शांति।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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