बिहार को मिलेगा एक और तोहफा! दिल्ली टू पटना तक चल सकती है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चल सकती है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई श्रेणी की इस ट्रेन को उन्नत सुविधाओं के साथ प्रीमियम कैटरिंग और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इन तमाम विशेषताओं के चलते वंदे भारत का किराया रेलवे की प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से 10 से 15 फीसदी अधिक हो सकता है। इस ट्रेन में डायनमिक फेयर लागू होगा।

रेलवे बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो गया है और दिल्ली के शकूरबस्ती शेड (ट्रेन सेट डिपो) में पिछले हफ्ते ट्रेन पहुंच चुकी है।

ट्रेन की विशेषताओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अगले हफ्ते मीडिया को जानकारी देंगे। सूत्रों ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर के किराये और रेलमार्ग को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे दिल्ली-पटना के बीच चलाया जा सकता है।

बिहार को दिवाली-छठ पर रेलवे की सौगात, 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलेगी : सम्राट वार्ता की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दीपावली और महापर्व छठ के अवसर पर बिहार के लिए रेलवे की बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया है। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 12 हजार स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके लिए वह बिहार सरकार की तरफ से पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।