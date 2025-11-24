पहली बार हम पर ऐसा हमला; इंडिया गेट के 'मिर्ची कांड' से दिल्ली पुलिस भी हैरान

संक्षेप: वायु प्रूदषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर जुटे कुछ लोगों ने दिल्ली में नया बवाल खड़ा कर दिया। इंडिया गेट के पास खराब हवा को लेकर शुरू हुई नारेबाजी नक्सलियों के समर्थन तक पहुंच गई। यहां एक ऐसे मिर्ची कांड को भी अंजाम दिया जिससे पुलिस भी सकते में है।

वायु प्रूदषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर जुटे कुछ लोगों ने दिल्ली में नया बवाल खड़ा कर दिया। इंडिया गेट के पास खराब हवा को लेकर शुरू हुई नारेबाजी नक्सलियों के समर्थन तक पहुंच गई। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने यहां एक ऐसे मिर्ची कांड को भी अंजाम दिया जिससे पुलिस भी सकते में है। इंडिया गेट के सी हेक्सागन के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने वाले पुलिसकर्मियों पर मिर्ची वाले स्प्रे से हमला कर दिया गया। पुलिस अब देश विरोधी नारेबाजी करने वालों और स्प्रे हमला करने वाले लोगों की पहचान में जुटी है। दो एफआईआर दर्ज करके अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

रविवार को इंडिया गेट के पास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। प्रदूषण के विरोध के नाम पर इकट्ठा हुए इन लोगों में ज्यादातार लोग युवा थे। थोड़ी ही देर में माहौल बिगड़ने लगा। कुछ लोग हाल ही में मारे गए खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने लगे। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा जैसे नारे लगाए गए तो एक पोस्टरों में हिडमा की तुलना महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा तक से की गई थी।

इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर सड़क तक आ गए और ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उन पर मिर्ची स्प्रे से हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस अधिकारियों पर मिर्ची स्प्रे से हमला करने, उन्हें सरकारी कामकाज से रोकने जैसे आरोप में उन्हें पकड़ा जा रहा है। संबंधित धाराएं लगाईं गईं हैं।'

नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है। डीसीपी ने कहा, 'कुछ प्रदर्शनकारी सी-हेक्सागन के भीतर एकत्रित हुए थे। उन्होंने बैरिकेड को पार करके ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की। वे सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हमने उन्हें हटने को कहा क्यों कि उनके पीछे कई एंबुलेंस और स्वास्थ्यकर्मी फंसे हुए थे। उन्हें तुरंत निकालना था। हमने उन्हें सी हेक्सागन से निकाला ताकि ट्रैपिक में बाधा ना आए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी झड़प करने लगे, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।'