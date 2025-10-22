विदेशियों पर भारी देसी, भारतीय नस्ल के डॉगी को दी जा रही रिवर राफ्टिंग व हेलीकॉप्टर से उतरने की ट्रेनिंग

संक्षेप: विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते अब सुरक्षा बलों की पहली पसंद बन गए हैं क्योंकि उनकी फुर्ती, सहनशक्ति, अनुकूलनशीलता और लचीलापन भारत की विविध भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं।

केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों में विदेशी नस्ल के कुत्तों को छोड़कर भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनाने के प्रधानमंत्री मोदी से मिले निर्देश के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने इस पर गंभीरता से काम करना भी शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीएसएफ के ट्रेनर्स द्वारा मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड जैसी भारतीय नस्ल के कुत्तों को पहली बार हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने और रिवर राफ्टिंग जैसे उच्च जोखिम वाले कमांडो ऑपरेशनों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेनिंग फोर्स के टेकनपुर (मध्य प्रदेश) स्थित NTCD (नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फोर डॉग्स) में दी जा रही है।

ट्रेनिंग के लिए इन्हीं दो नस्ल के कुत्तों को चुनने की वजह को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सूंघने और पता लगाने के काम में इन दोनों नस्ल के डॉगीज की उपयोगिता को लेकर बहुत अच्छे परिणाम और प्रतिक्रिया मिली है, जिसके बाद यह ट्रेनिंग शुरू की गई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, 'भारतीय नस्ल के लगभग एक दर्जन कुत्तों को पहली बार उनके संचालकों के साथ खतरनाक कमांडो अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जब कमांडो हवाई मार्ग से युद्ध क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे, तो वे भी उनके साथ उतरेंगे।' उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कुत्ते को कमांडो की पीठ पर सुरक्षित रूप से बांध दिया जाता है और जैसे ही हैंडलर उसे हमला करने का निर्देश देता है, कुत्ता तुरंत कार्रवाई में जुट जाता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'इन कुत्तों को नदी में राफ्टिंग करने और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के जवानों के साथ आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए हमले करने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।' अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड के देहरादून में बीएसएफ का एक विशेष संस्थान वहां से बहने वाली गंगा नदी के उफनते पानी में ‘रिवर राफ्टिंग’ के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित कर रहा है, जबकि एक MI-17 हेलीकॉप्टर को भी इस अभियान के लिए वहां तैनात किया गया है। इसी हेलीकॉप्टर से कमांडो एक मजबूत रस्सी के सहारे नीचे जमीन पर उतरते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते अब सुरक्षा बलों की पहली पसंद बन गए हैं क्योंकि उनकी फुर्ती, सहनशक्ति, अनुकूलनशीलता और लचीलापन भारत की विविध भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं। सीएपीएफ के एक डॉग ट्रेनिर ने कहा कि उनकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, दृढ़ता और कम देखभाल की जरूरत उन्हें कठिन और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रीय वातावरण में विशेष रूप से प्रभावी बनाती है।

अधिकारी ने बताया कि इससे पहले एनएसजी ही एकमात्र ऐसा सुरक्षा संगठन था, जिसने इस तरह कुत्तों को हेलीकॉप्टर से उतरने का प्रशिक्षण दिया था, हालांकि वे भारतीय नस्ल के नहीं बल्कि बेल्जियन मैलिनोइस नस्ल के थे। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान कुत्ते को सुरक्षा उपकरणों की मदद से कमांडो की पीठ पर सुरक्षित रूप से बांधा जाता है और जैसे ही ‘हैंडलर’ उसे हमला करने का निर्देश देता है, कुत्ता तुरंत हरकत में आ जाता है।