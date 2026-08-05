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पहले कहा बेटी बीमार है, फिर आई उसकी मौत की खबर; गुरुग्राम में ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज

By Sourabh Jain
भाषा, गुरुग्राम, हरियाणा
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पुलिस की एक टीम ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर सास सुनीता देवी, पति हिमांशु और ननद अपराजिता गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

गुरुग्राम में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, थोड़ी देर पहले परिजनों से कहा था- पति मुझे पीट रहा है
गुरुग्राम में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, थोड़ी देर पहले परिजनों से कहा था- पति मुझे पीट रहा है

हरियाणा के गुरुग्राम में एक विवाहिता की किराए के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता की शिकायत के बाद उसके पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मृतका के पिता अरविंद कुमार गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 में हिमांशु गुप्ता से शादी के बाद से ही उनकी बेटी खुशबू गुप्ता को ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर परेशान कर रहे थे और उसके साथ मारपीट करते थे।

पुलिस ने बताया कि खुशबू अपने पति के साथ पिछले दो साल से गुरुग्राम के सेक्टर 39 में किराए के मकान में रह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसका पति हिमांशु गुरुग्राम में ही एक कोचिंग सेंटर में टीचर था। मृतक के पिता अरविंद गुप्ता ने आरोप लगाया, 'तीन अगस्त को खुशबू ने मुझे फोन पर बताया था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। उसी रात जब हमने परिवार से दोबारा संपर्क किया, तो हमें बताया गया कि वह बीमार पड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। इसके कुछ ही देर बाद, हमें उसकी मौत की खबर मिली।'

अरविंद गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि अरविंद की शिकायत के आधार पर सदर थाने में हिमांशु गुप्ता, उसकी मां सुनीता गुप्ता और बहन अपराजिता गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सदर थाना प्रभारी मोहन सैनी ने कहा, 'अस्पताल से महिला की मौत की सूचना मिली थी। डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने के बाद हमने शव परिवार को सौंप दिया। मौत की वजह रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगी। पुलिस की एक टीम ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है।' उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत पर सास सुनीता देवी, पति हिमांशु और ननद अपराजिता गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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