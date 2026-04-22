काम की बात: मानेसर में देश का पहला अनुसंधान और विकास केंद्र, केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 नए शहर बसेंगे
हरियाणा के मानेसर में देश का पहला अनुसंधान और विकास केंद्र बनेगा। मानेसर में डाइकिन एयर कंडीशनर कंपनी की ओर से लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। वहीं, केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पांच नए शहर बसाए जाएंगे। प्रदेश में 2030 तक 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का लक्ष्य है।
हरियाणा के मानेसर में देश का पहला अनुसंधान और विकास केंद्र बनेगा। मानेसर में डाइकिन एयर कंडीशनर कंपनी की ओर से लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। वहीं, केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पांच नए शहर विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में 2030 तक 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहे थे। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का विशेष आभार जताया और मुख्यमंत्री ने उन्हें गीता भेंट कर सम्मानित किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अब जापानी कंपनियों का निवेश को लेकर भरोसा बढ़ गया है। अब निवेश को लेकर ललायित हैं।
जापानी कंपनी के निवेश के तहत मानेसर में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह देश में सबसे बड़ा और पहला केंद्र होगा, जो न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि हरियाणा को औद्योगिक हब के रूप में और अधिक मजबूत करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्तूबर 2025 में जापान यात्रा के दौरान हुए एमओयू (समझौता ज्ञापन) का यह प्रत्यक्ष परिणाम है। जापान का हरियाणा की नीतियों और औद्योगिक वातावरण पर गहरा विश्वास बढ़ा है। इस निवेश के रूप में सामने आया है। इससे भविष्य में और भी विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उद्योगों के अनुकूल योजनाओं और सुविधाओं के कारण हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।
पंचग्राम प्राधिकरण के तहत पांच नए शहर बसाए जाएंगे
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को लेकर एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। उन्होंने कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पांच नए शहर विकसित किए जाएंगे। इन शहरों के सुनियोजित विकास के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि इन शहरों का ढांचा सिंगापुर जैसे आधुनिक वैश्विक केंद्रों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा।
यह क्षेत्र आधुनिक शहरीकरण और औद्योगिक प्रगति का एक बेजोड़ उदाहरण बनेगा। प्रदेश में निवेश और रोजगार को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2030 तक दस नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दस में से पांच आईएमटी को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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