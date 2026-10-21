वह छात्रों का आंदोलन था; अदालत ने CJP को समझा दिया 'तब और अब' का अंतर, रेजीम चेंज का भी जिक्र
दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें पहले और अब के आंदोलन का फर्क भी समझाया और बताया कि कई सवाल भी पूछे जाएंगे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपनी न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली है। अदालत ने सीजेपी नेताओं को पहले स्पेशल एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) की सुनवाई का इंतजार करने को कहा जहां बुधवार को ही उनकी पेशी निर्धारित है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीजेपी को नीट पेपर लीक के खिलाफ किए आंदोलन और मौजूदा मुद्दे के अंतर के बारे में भी समझाया और बताया कि अब किस तरह के सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी कहा कि 'रेजीम चेंज' बैलेट के जरिए होता है।
अदालत ने दास और रांका को याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए साफ किया कि उन्होंने केस के मेरिट पर टिप्पणियां नहीं कीं। सीजेपी नेताओं ने मंगलवार को याचिका दायर करते हुए रात को ही इस पर सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, छुट्टी की वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ, लेकिन बुधवार सुबह इसे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया था। सौरभ दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को तब हिरासत में लिया गया था जब वे प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किए जा चुके जंतर-मंतर पर गैर-कानूनी तरीके से प्रवेश करके सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। एसईएम कोर्ट ने उन्हें पहले 5 और फिर दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
जस्टिस प्रसाद ने सीजेपी के सह-संयोजकों की ओर से पेश वकील से कहा कि वे एसईएम के सामने बुधवार को होने वाली सुनवाई का नतीजा देखें और यदि उनकी शिकायत बरकरार रहती है तो अपीलीय अदालत का रुख करें। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करना उचित कानूनी उपाय नहीं है।
आपको लेकर अब सवाल भी होंगे: अदालत
अदालत ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जुलाई में जंतर-मंतर पर किए गए आंदोलन का भी जिक्र किया और सीजेपी को समझाया कि तब और अब में क्या फर्क है। जस्टिस प्रसाद ने कहा, 'तब (जुलाई में) यह एक छात्र आंदोलन था। तब बच्चे थे वहां और अब मुद्दा अलग है। लोग वही हैं, मुद्दा बदल रहा है। सही है? अगला सवाल होगा कि आप कौन हैं, आप क्या हैं? आपका क्या संबंध है? आप की संस्था का उद्देश्य क्या है? कृपया समझिए जब शांति और व्यवस्था को लेकर आशंका होगी तो इन सभी सवालों के महत्व होंगे।' अदालत ने 'रेजीम चेंज' को लेकर हुई बातों का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह जब होता है तो बैलेट (चुनाव) के जरिए होता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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