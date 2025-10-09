दिल्ली के डियर पार्क में पहले लड़की को छेड़ा, फिर फोन छीना; विरोध करने पर दोस्त को मारा चाकू- मौत

पार्क में घूमने आए युवक-युवती के साथ तीन से चार बदमाशों ने पहले लड़की के साथ छेड़छाड़ की। फिर लड़की का फोन छीनकर भागने लगे। लड़की के दोस्त ने विरोध किया, तो उसे चाकू मार दिया।

दिल्ली के डियर पार्क से लूटमारी, छेड़छाड़ और हत्या का मामला सामने आया है। पार्क में घूमने आए युवक-युवती के साथ तीन से चार बदमाशों ने पहले लड़की के साथ छेड़छाड़ की। फिर लड़की का फोन छीनकर भागने लगे। लड़की के दोस्त ने विरोध किया, तो उसे चाकू मार दिया। चाकू से हमला करके सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में युवक की मौत हो गई।

घटना पूर्वी दिल्ली में शाहदरा जिला के सीमापुरी क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान वीरेश (23) के रूप में हुयी है और वह अपने माता-पिता के साथ दिलशाद गार्डन के पॉकेट पी में रहता था। वीरेश अपनी एक दोस्त के साथ दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में बैठा था। उसी दौरान वहां तीन से चार की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पहले उसकी दाेस्त के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद लड़की का फोन छीन लिया।

जब युवक ने विरोध किया तो उसका भी फोन छीन लिया और उस पर सभी ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक युवक सीसीटीवी कैमरों का काम करता था। इस हमले में उसके गले, पेट और छाती में गंभीर घाव हुये और घायल अवस्था में उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गयी।