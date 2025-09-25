First CM Shri School in Delhi likely to be inaugurated in Sarojini Nagar on Oct 1 दिल्ली में पहले सीएम श्री स्कूल के उद्घाटन की आ गई डेट, कब और कहां खुलेगा; पूरी जानकारी, Ncr Hindi News - Hindustan
First CM Shri School in Delhi likely to be inaugurated in Sarojini Nagar on Oct 1

दिल्ली में पहला सीएम श्री स्कूल जल्द खुलने वाला है। इसके उद्घाटन की डेट आ गई है। सीएम श्री स्कूल केंद्र के पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर बनाए गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप हैं। इस स्कूल की आधी सीटें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए रिजर्व होंगी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 11:08 PM
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 'सेवा पखवाड़ा' अभियान के तहत 1 अक्टूबर को दिल्ली के पहले सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन होने की संभावना है। अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सरोजिनी नगर में नवनिर्मित स्कूल अपने अंतिम चरण में है। यह इस पहल के तहत खुलने वाला दिल्ली का पहला स्कूल होगा।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए टेंडर देने में आई दिक्कतों के कारण उद्घाटन और दाखिले में पहले देरी हुई थी। दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों के प्रवेश कार्यक्रम में संशोधन किया है। प्रवेश परीक्षा और संबंधित तिथियां लगभग दो सप्ताह आगे बढ़ गई हैं।

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, प्रवेश पत्र 10 सितंबर को जारी किए गए थे, जबकि कक्षा 6, 7 और 8 के लिए परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर को निर्धारित थी। डीओई ने कहा था कि चयनित छात्रों की अंतिम सूची 20 सितंबर को प्रकाशित की गई थी और सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

2025-26 के राज्य बजट में 100 करोड़ रुपए के साथ घोषित सीएम श्री स्कूल केंद्र के पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर बनाए गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप हैं। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और छात्रों को आधुनिक, सुसज्जित परिसरों तक पहुंच प्रदान करना है।

आधी सीटें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। इनमें शिक्षा विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं। एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) जैसी वंचित श्रेणियों के छात्रों और विशेष जरूरत वाले बच्चों को पात्रता मानदंड में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

स्कूलों में एआई-संचालित लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और रोबोटिक्स लैब होंगी। ये सौर ऊर्जा से चलेंगे और शून्य-अपशिष्ट प्रथाओं का पालन करेंगे। साथ ही एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 का पालन करेंगे। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चरणबद्ध तरीके से खत्म होने के साथ सीएम श्री स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध होंगे।