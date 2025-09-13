FIRs lodged after altercation between lawyers and family members at Tis Hazari Court तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और एक परिवार के बीच मारपीट, दोनों पक्षों को चौकी ले गई पुलिस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFIRs lodged after altercation between lawyers and family members at Tis Hazari Court

तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और एक परिवार के बीच मारपीट, दोनों पक्षों को चौकी ले गई पुलिस

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और एक परिवार के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी ले जाया गया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 11:02 PM
share Share
Follow Us on
तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और एक परिवार के बीच मारपीट, दोनों पक्षों को चौकी ले गई पुलिस

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और एक परिवार के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के एक समूह और एक 70 साल की महिला समेत एक परिवार के तीन लोगों के बीच हुई हाथापाई के बाद दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार सुबह 11:03 बजे से 11:06 बजे के बीच सब्जी मंडी थाने को कोर्ट परिसर में हुई झड़प के संबंध में तीन पीसीआर कॉल प्राप्त हुईं।

तीस हजारी कोर्ट पुलिस चौकी की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने पाया कि वकीलों का एक समूह कथित तौर पर कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी ले जाया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि 70 साल की एक महिला अपने बेटे 42 साल के हर्ष और 40 साल की बेटी के साथ सुनवाई के लिए अदालत आई थीं। उनके प्रतिनिधि वकील भी मौजूद थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब हर्ष ने केस फाइल मांगी तो प्रतिनिधि वकील ने कथित तौर पर देने से मना कर दिया। इसके बाद हाथापाई हो गई। अन्य वकीलों ने हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर हर्ष और उसकी बुजुर्ग मां सहित उसके परिवार की पिटाई कर दी।

पुलिस ने बताया कि बाद में वकीलों की ओर से दो लिखित शिकायतें मिलीं। प्रॉक्सी वकील ने आरोप लगाया कि हर्ष ने उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। जबकि एक महिला वकील ने आरोप लगाया कि जब उसने हाथापाई रोकने की कोशिश की तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और उसकी सोने की चेन छीन ली गई।

अधिकारी ने बताया कि उनकी शिकायतों और मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर सब्जी मंडी थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। हर्ष, उसकी मां और बहन का मेडिकल परीक्षण किया गया। हालांकि, उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया और एक हस्तलिखित नोट जमा किया। अधिकारी ने आगे कहा कि उनके विस्तृत बयान दर्ज करने के प्रयास जारी हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है।