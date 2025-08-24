firing on youtuber elvish yadav house in gurugram second man arrested bike found यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी के मामले में दूसरी गिरफ्तारी, घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद, Ncr Hindi News - Hindustan
यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी के मामले में दूसरी गिरफ्तारी, घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद

यूट्यूबर और रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के विजेता एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी करने के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आदमी बाइक-टैक्सी सेवा से जुड़ा है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।

Subodh Kumar Mishra भाषा, गुरुग्रामSun, 24 Aug 2025 08:42 PM
यूट्यूबर और रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के विजेता एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी करने के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आदमी बाइक-टैक्सी सेवा से जुड़ा है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।

पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद की पर्वतीया कॉलोनी निवासी आरोपी 24 साल के जतिन ने एल्विश के घर पर गोलीबारी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। 17 अगस्त को गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एल्विश के घर पर गोलीबारी की गई थी।

गुरुग्राम पुलिस की एक टीम ने शनिवार को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान जतिन ने बताया कि वह पिछले दो महीने से गुरुग्राम में ऐप आधारित सेवा के लिए बाइक पर यात्रियों को लाने-ले जाने का काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार, वह अपने कुछ साथियों की सलाह पर इस मामले में शामिल हुआ। उसने घटना को अंजाम देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई।

क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को रविवार को शहर की अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मामले की जांच जारी है। इसमें शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एल्विश के घर पर गोलीबारी करने के मामले में शामिल एक शूटर को फरीदपुर के पास 22 अगस्त को एक शार्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी की पहचान फरीदाबाद निवासी इशांत गांधी उर्फ ईशू के रूप में हुई है।

गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित यादव के आवास के बाहर 17 अगस्त को मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। सुबह साढ़े पांच बजे हुई घटना के वक्त यादव घर पर नहीं थे। पुलिस ने बताया कि ‘भाऊ गैंग’ ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यादव पर एक सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने का आरोप लगाया था।