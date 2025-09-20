बिल्डर के दफ्तर पर 30 गोलियां दागीं; गुरुग्राम में नया खौफ बन रहा दीपक नांदल

गुरुग्राम के सेक्टर-45 स्थित एमएनआर बिल्डमार्क एलएलपी (बिल्डर) के दफ्तर पर गुरुवार देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ 25 से 30 गोलियां दागीं। दफ्तर के शीशे और लग्जरी कारों में गोलियां लगीं। राहुल फाजिलपुरिया वाले मामले में भी जिम्मेदारी ले चुका दीपक नांदल गुरुग्राम में नया खौफ बनता जा रहा है।

गुरुग्राम के सेक्टर-45 स्थित एमएनआर बिल्डमार्क एलएलपी (बिल्डर) के दफ्तर पर गुरुवार देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ 25 से 30 गोलियां दागीं। दफ्तर के शीशे और लग्जरी कारों में गोलियां लगीं। गनीमत रही कि इस दौरान मौके पर कोई मौजूद नहीं था। इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी गैंगस्टर दीपक नांदल ने ली है। इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया वाले मामले में भी जिम्मेदारी ले चुका दीपक नांदल गुरुग्राम में नया खौफ बनता जा रहा है।

एमएनआर बिल्डमार्क कंपनी में फ्लैट और खेती की जमीन की खरीद-फरोख्त का बड़े स्तर काम होता है। नामी बिल्डरों की रिहायशी और व्यवसायिक परियोजनाओं को बेचने का काम भी किया जाता है। 11 बिल्डर एक साथ इस ऑफिस के संचालन से जुड़े हैं। गुरुवार देर शाम को कंपनी का सारा स्टाफ घर जा चुका था। रात करीब सवा नौ बजे दो बाइक पर चार नकाबपोश युवक पहुंचे। इस कंपनी के बाहर लगे लोहे के गेट से कूदकर यह अंदर पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

यह गोलियां कंपनी के मुख्य गेट पर लगे शीशों के अलावा वहां खड़ी जगुआर और बीएमडब्ल्यू कार पर जाकर लगी। फायरिंग के दौरान तीन केयर टेकर मौजूद थे। केयर टेकर राजेश की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि अचानक गोलीबारी की आवाज सुनकर अड़ोस-पड़ोस के लोग बाहर निकले तो उन्होंने कुछ युवकों को गोलियां चलाते हुए देखा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से 25 से ज्यादा गोलियों के खोल बरामद किए गए। सीन ऑफ क्राइम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए। इन्होंने गेट से नकाबपोश बदमाशों के हाथों के निशान लिए गए । वहीं, पुलिस ने पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवा दी है।

दस दिन से रेकी कर रहे थे बदमाश पुलिस जाच में सामने आया है कि बदमाशों की तरफ से पिछले 10 दिन से रेकी की जा रही थी। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। यह खुलासा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में हुआ है।

सीसीटीवी से नहीं मिला सुराग पुलिस ने इस कंपनी परिसर में लगे सीसीटीवी के माध्यम से जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि दो-तीन दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे खराब हुए हैं। ऐसे में पुलिस को इन सीसीटीवी से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस पूरे सेक्टर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पुलिस कर रही है। इस घटनाक्रम के बाद शुक्रवार को सीसीटीवी कैमरे को ठीक करवाया गया। नकाबपोश बदमाशों के रूट को ट्रेस किया जा रहा है। डीसीपी साउथ हितेश कुमार ने कहा कि गुरुवार रात को एक कंपनी पर गोलियां चलने की सूचना मिली थी। चार नकाबपोश बदमाशों ने यह गोलियां चलाई हैं। आसपास की सड़कों और घरों पर लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच कर रहे हैं।

साल 2019 से रुपये का विवाद चल रहा गोलीबारी के कुछ घंटों के बाद सोशल मीडिया पर इस वारदात को अंजाम देने की एक पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट करने वाले ने खुद को गैंगस्टर दीपक नांदल बताया है। वह खुद विदेश में बैठा हुआ है। उसने बताया कि यह गोलीबारी उसने करवाई है। पोस्ट में कहा कि रोहित रहेजा का रिश्तेदार नितिन तलवार को करीब 35 लाख रुपये देने हैं। साल 2019 से यह रुपये नहीं दे रहा है। रोहित रहेजा तो परिवार के साथ न्यूजीलैंड भाग गया है। उसने पोस्ट में चेतावनी दी कि जिस-जिस को रुपये देने हैं, वह उसका हिसाब करें। जो रुपये नहीं देगा उसे मार दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्ट की सत्यता जांच जा रही है।