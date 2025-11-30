दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, 50 से ज्यादा गोलियां मार शख्स की बेरहमी से हत्या
दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित आयानगर में पुरानी रंजिश के चलते रविवार सुबह एक कारोबारी पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 साल के रतन कुमार के रूप में हुई है। इस दौरान वह घर से डेयरी पर दूध निकालने जा रहे थे। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।
परिजनों ने बताया कि बदमाशों ने उन पर पांच दर्जन से ज्यादा राउंड गोलियां बरसाईं और करीब 50 से ज्यादा गोलियां लगने के बाद वह गोलियों से छलनी होकर मौके पर ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से कारतूस के 50 से ज्यादा खोल मिले हैं। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है। क्राइम और एफएसएल की टीमों ने भी मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
इस पूरी वारदात को करीब छह महीने पहले छत्तरपुर के सीडीआर चौक पर हुई अरुण हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब छह महीने पहले रतन के बेटे दीपक ने छतरपुर इलाके में साकेत कोर्ट से घर लौटते समय रामवीर के बेटे अरुण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी दीपक जेल में बंद है। दावा किया जा रहा है कि मौका देखकर मृतक पक्ष के लोगों ने दीपक के पिता की हत्या करके अपना बदला लिया है। एक रिश्तेदार ने बताया कि करीब एक साल पहले उनके बेटे दीपक का झगड़ा हुआ था। इस मामले में वह जेल में बंद है। इसके बाद उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया था। आशंका है कि बेटे से झगड़े का बदला लेने के लिए रतन की हत्या की गई है। रतन के परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां है। सभी शादीशुदा है। उनका बेटा सुमित उनके साथ रहता है।
पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के अनुसार, रविवार सुबह करीब 6.25 बजे पुलिस को आया नगर इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर खून से लथपथ हालत में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। जांच में मृतक की पहचान आया नगर निवासी रतन लोहिया के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि रतन लोहिया रोज घर से अपनी डेयरी पर गाय का दूध निकालने जाते थे। रोज की तरह वह रविवार को भी डेयरी पर जाने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनको घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्हें बचने का भी मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि बदमाश एक कार में सवार होकर पहुंचे थे। पुलिस ने घटनास्थल को सीज कर क्राइम टीम व फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी घटनास्थल पर बुलाकर जांच करवाई। मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में गांव के ही रामवीर पक्ष पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है।