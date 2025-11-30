दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, 50 से ज्यादा गोलियां मार शख्स की बेरहमी से हत्या

संक्षेप: दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित आयानगर में पुरानी रंजिश के चलते रविवार सुबह एक कारोबारी पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 साल के रतन कुमार के रूप में हुई है।

दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित आयानगर में पुरानी रंजिश के चलते रविवार सुबह एक कारोबारी पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 साल के रतन कुमार के रूप में हुई है। इस दौरान वह घर से डेयरी पर दूध निकालने जा रहे थे। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

परिजनों ने बताया कि बदमाशों ने उन पर पांच दर्जन से ज्यादा राउंड गोलियां बरसाईं और करीब 50 से ज्यादा गोलियां लगने के बाद वह गोलियों से छलनी होकर मौके पर ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से कारतूस के 50 से ज्यादा खोल मिले हैं। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है। क्राइम और एफएसएल की टीमों ने भी मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

इस पूरी वारदात को करीब छह महीने पहले छत्तरपुर के सीडीआर चौक पर हुई अरुण हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब छह महीने पहले रतन के बेटे दीपक ने छतरपुर इलाके में साकेत कोर्ट से घर लौटते समय रामवीर के बेटे अरुण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी दीपक जेल में बंद है। दावा किया जा रहा है कि मौका देखकर मृतक पक्ष के लोगों ने दीपक के पिता की हत्या करके अपना बदला लिया है। एक रिश्तेदार ने बताया कि करीब एक साल पहले उनके बेटे दीपक का झगड़ा हुआ था। इस मामले में वह जेल में बंद है। इसके बाद उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया था। आशंका है कि बेटे से झगड़े का बदला लेने के लिए रतन की हत्या की गई है। रतन के परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां है। सभी शादीशुदा है। उनका बेटा सुमित उनके साथ रहता है।