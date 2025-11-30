Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFiring in Delhi man brutally killed with more than 50 bullets
दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, 50 से ज्यादा गोलियां मार शख्स की बेरहमी से हत्या

दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, 50 से ज्यादा गोलियां मार शख्स की बेरहमी से हत्या

संक्षेप:

दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित आयानगर में पुरानी रंजिश के चलते रविवार सुबह एक कारोबारी पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 साल के रतन कुमार के रूप में हुई है।

Sun, 30 Nov 2025 09:22 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित आयानगर में पुरानी रंजिश के चलते रविवार सुबह एक कारोबारी पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 साल के रतन कुमार के रूप में हुई है। इस दौरान वह घर से डेयरी पर दूध निकालने जा रहे थे। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिजनों ने बताया कि बदमाशों ने उन पर पांच दर्जन से ज्यादा राउंड गोलियां बरसाईं और करीब 50 से ज्यादा गोलियां लगने के बाद वह गोलियों से छलनी होकर मौके पर ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से कारतूस के 50 से ज्यादा खोल मिले हैं। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है। क्राइम और एफएसएल की टीमों ने भी मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

इस पूरी वारदात को करीब छह महीने पहले छत्तरपुर के सीडीआर चौक पर हुई अरुण हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब छह महीने पहले रतन के बेटे दीपक ने छतरपुर इलाके में साकेत कोर्ट से घर लौटते समय रामवीर के बेटे अरुण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी दीपक जेल में बंद है। दावा किया जा रहा है कि मौका देखकर मृतक पक्ष के लोगों ने दीपक के पिता की हत्या करके अपना बदला लिया है। एक रिश्तेदार ने बताया कि करीब एक साल पहले उनके बेटे दीपक का झगड़ा हुआ था। इस मामले में वह जेल में बंद है। इसके बाद उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया था। आशंका है कि बेटे से झगड़े का बदला लेने के लिए रतन की हत्या की गई है। रतन के परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां है। सभी शादीशुदा है। उनका बेटा सुमित उनके साथ रहता है।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के अनुसार, रविवार सुबह करीब 6.25 बजे पुलिस को आया नगर इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर खून से लथपथ हालत में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। जांच में मृतक की पहचान आया नगर निवासी रतन लोहिया के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि रतन लोहिया रोज घर से अपनी डेयरी पर गाय का दूध निकालने जाते थे। रोज की तरह वह रविवार को भी डेयरी पर जाने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनको घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्हें बचने का भी मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि बदमाश एक कार में सवार होकर पहुंचे थे। पुलिस ने घटनास्थल को सीज कर क्राइम टीम व फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी घटनास्थल पर बुलाकर जांच करवाई। मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में गांव के ही रामवीर पक्ष पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Murder Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।