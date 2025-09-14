गाजियाबाद में चोर-पुलिस में हुई ठाएं-ठाएं, गोलीबारी में एक बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार

इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए संयुक्त अस्पताल भेजा है। इनके कब्जे से तंमचा, कारतूस, सोने की चेन, तीन चोरी के मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटर साइकिल बरामद हुई है।

गाजियाबाद के शास्त्रीनगर में एक महिला से सोने की चेन छीनने वाले दो बदमाशों को रविवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए संयुक्त अस्पताल भेजा है। इनके कब्जे से तंमचा, कारतूस, सोने की चेन, तीन चोरी के मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटर साइकिल बरामद हुई है।

एसीपी कविनगर भाष्कर वर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम समीर(24) है। वह पीएसी चौक कैला भट्टा का निवासी है। दानिश उर्फ लम्बू (24) इकवा चौक मलिक नगर मुरादनगर का रहने वाला है। वह फिलहाल सादिक की पुलिया के पास कैलाभट्टा में रहता है।

एसीपी ने बताया कि 14 सितंबर की रात मानसरोवर पार्क इंडस्ट्रियल एरिया गेट नंबर एक के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार संदिग्ध नजर आए। इन्हें रुकने को कहा तो भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बाइक पर पीछे बैठे समीर के पैर में गोली लग गई और बाइक गिर गई।

पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। घायल समीर को इलाज के लिए संयुक्त अस्पताल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 11 सितंबर की सुबह करीब 6.35 बजे शास्त्रीनगर में एक महिला के गले से सोने की चैन छीनी थी। उसका एक टुकड़ा राह चलते व्यक्ति को कम दामों में बेच दिया था। साथ ही पैसों को खर्च कर दिया।

चोरों ने बताया कि उनके पास मौजूद मोबाइल भी दोनों ने थाना कविनगर व कोतवाली क्षेत्र से राह चलते लोगों से छीना है। इन दोनों के खिलाफ गाजियाबाद में लूट के दो मुकदमें दर्ज है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे दोनों इस चेन व मोबाइल को बेचने और अन्य घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे।