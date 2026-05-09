गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर के घर की थी फायरिंग, नांदल गैंग के दो शार्प शूटर गिरफ्तार
गुरुग्राम के कन्हई गांव में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर सौरभ यादव के घर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के दो शार्प शूटरों को पंजाब से गिरफ्तार किया है।
गुरुग्राम के कन्हई गांव में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर सौरभ यादव के घर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के दो शार्प शूटरों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। क्राइम यूनिट सेक्टर-40, 39 और 17 की ज्वाइंट टीमों ने पंजाब में छापेमारी कर इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान तरनतारन जिले के रहने वाले गुरशेर सिंह उर्फ शेरा और जसपाल उर्फ बबल के रूप में हुई है। सेक्टर-40 थाना पुलिस ने दोनों पर हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गैंगस्टर दीपक नांदल और सौरभ यादव के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर पुराना विवाद था। इसी विवाद के चलते नांदल ने यह हमला करवाया था।
हत्या करने के इरादे से आए थे शूटर
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सौरभ यादव की हत्या के इरादे से आए थे और उन्होंने ही पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थीं। इस मामले में पुलिस पहले ही चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्होंने रेकी की थी और शूटरों को हथियार उपलब्ध कराए थे।
आरोपियों की पहचान रोहतक के अशोक उर्फ पहलवान, मनोज काबर, सोनीपत के सुमित और विक्की के रूप में हुई थी। इन्होंने ही शूटरों को घटना स्थल की जानकारी दी थी और भागने के लिए बाइक व हथियार मुहैया कराए थे।
सुरक्षा में तैनात सिपाही को लगी थी दो गोलियां
3 मई को रात को बाइक सवार बदमाशों ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर सौरभ यादव के घर के बाहर फायरिंग की थी। यहां चार राउंड फायरिंग की गई, दो गोलियां घर के बाहर सुरक्षा में तैनात सिपाही को लगी थी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल सिपाही कुलबीर को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ यादव को पहले ही दीपक नांदल गैंग की तरफ से धमकी मिली थी। उसे काफी समय से विदेशी नंबर से वॉट्सएप कॉल आ रहे थे। नांदल गैंग ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें गैंग के लोग हमले की जिम्मेदारी लेते नजर आए थे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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अदिति शर्मा
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