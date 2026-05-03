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सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग, बॉडीगार्ड को लगी गोलियां; हालत नाजुक

May 03, 2026 11:51 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग हुई है। शनिवार देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 40 में दो बाइकों पर सवार होकर आए हथियार बंद युवकों ने सौरभ यादव के घर के बाहर हवाई फायर कर दिया। सौरव यादव के सुरक्षाकर्मी कुलविंदर बाहर निकले तो बदमाशों ने कुलविंदर पर फायरिंग शुरू कर दी। 

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर फायरिंग, बॉडीगार्ड को लगी गोलियां; हालत नाजुक

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर सौरभ यादव के घर पर फायरिंग हुई है। शनिवार देर रात गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 40 में दो बाइकों पर सवार होकर आए हथियार बंद युवकों ने सौरभ यादव के घर के बाहर हवाई फायर कर दिया। आवाज सुनकर सौरव यादव के सुरक्षाकर्मी कुलविंदर बाहर निकले तो हथियारबंद बाइक सवार युवकों ने कुलविंदर पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कुलविंदर को दो गोलियां लगी हैं। कुलविंदर गभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

सौरव यादव को मारने आए थे

विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर सौरव यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने सौरव यादव को दो हथियारबंद सुरक्षा कर्मी मुहैया भी करवाये थे, लेकिन शनिवार देर रात सौरभ यादव पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें सौरव यादव तो बाल बाल बच गए , लेकिन सुरक्षाकर्मी कुलविंदर गोलीबारी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना के वक्त सौरभ यादव घर पर ही पहली मंजिल पर मौजूद था जबकि सिक्योरिटी ऑफिस गेट के पास था। इसी दौरान आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुलविंदर ने जैसे ही पोजिशन ली तो कई हमलावरों ने उन्हीं पर गोलियां बरसा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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फाजिलपुरिया पर पिछले साल फायरिंग

सिंगर फाजिलपुरिया पर पिछले साल फायरिंग हुई थी, तो उससे जुड़े रोहित शौकीन का भी गुरुग्राम में मर्डर हो चुका है। सौरभ यादव ने हाल ही में सिंगर फाजिलपुरिया के गाने लारी लारी को प्रमोट किया था। इसके बाद से ही उसे धमकियां मिल रही थी। फिल्हाल हमलावरों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं।

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गैंगवार और पुरानी रंजिश के एंगल से जांच

फिलहाल पुलिस इस हमले को गैंगवार और पुरानी रंजिश के एंगल से भी जांच रही है।गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप ने बताया कि फिलहाल फायरिंग के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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