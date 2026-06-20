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रोहतक में पुलिस स्टेशन के सामने ही कांग्रेस MLA के दफ्तर पर बरसीं गोलियां, आरोपी फरार

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, रोहतक
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रोहतक में कांग्रेस विधायक के दफ्तर पर बदमाशों ने चार से पांच राउंड फायरिंग को अंजाम दिया। इस हमले में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं। हैरानी की बात ये है कि अज्ञात बदमाशों को पुलिस का भी खौफ नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि दफ्तर के ठीक  सामने पुलिस स्टेशन मौजूद है।

रोहतक में पुलिस स्टेशन के सामने ही कांग्रेस MLA के दफ्तर पर बरसीं गोलियां, आरोपी फरार

रोहतक में अज्ञात बदमाशों ने महम विधानसभा क्षेत्र में स्थित कांग्रेस दफ्तर पर फायरिंग कर दी। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले से कांग्रेस विधायक के दफ्तर को काफी नुकसान पहुंचा है। ये हमला कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के दफ्तर पर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले है और आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है।

हैरानी की बात ये है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें दफ्तर के सामने स्थित महम पुलिस स्टेशन का भी खौफ नहीं था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए मौके से सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और उनकी तलाश करने जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही फायरिंग की वजह का पता लग सकेगा।

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हमला सुबह के वक्त किया गया

'द ट्रिब्यून' में छपी एक खबर के मुताबिक, कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने हमले की पुष्टि की है। दांगी ने बताया कि हमला सुबह के वक्त किया गया। हमले का पता तब चला जब ऑफिस ब्वॉय दफ्तर पहुंचा और उसने इस दौरान शीशे टूटे हुए पाए। बारीकी से देखा गया तो पता चला कि गोली लगने के वजह से शीशे टूटे हैं। दफ्तर के शीशों पर चार से पांच गोली के निशाने पाए गए हैं। कांग्रेस विधायक ने फिलहाल किसी पर भी शक नहीं जताया है और कहा है कि पुलिस जांच करे और आरोपियों को पकड़े।

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सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे

दिनदहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने हुई इस वारदात के वजह से इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद विधायक दांगी भी दफ्तर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दांगी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। कांग्रेस विधायक के दफ्तर में हर रोज करीब100 से 150 लोगों का आना-जाना रहता है। स्थानीय लोग अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से मिलते हैं।

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गिरफ्तारी के बाद ही वजह का पता लग सकेगा

वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिरकार दफ्तर पर हमला किस वजह से किया गया।

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