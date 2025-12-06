पटाखे फोड़े, पुरानी गाड़ियां भी चल रहीं; लेकिन AQI मेंटेन; पलूशन पर रेखा गुप्ता- VIDEO

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को एक लिगेसी प्रॉब्लम करार देते हुए कहा कि पलूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को एक पुरानी समस्या करार दिया। उन्होंने शनिवार को हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में कहा कि पलूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती है। पलूशन कम करना एक सतत प्रक्रिया है। हमारी सरकार इस बारे में लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि दिवाली पर पटाखे जलाने के बाद भी एक्यूआई काबू में रहा।

दिवाली भी मनाई और एक्यूआई भी काबू में रखा पिछले साल दिवाली पर जितना एक्यूआई था उतना इस साल भी रहा। इस तथ्य के जिक्र पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका मतलब कि यदि पटाखे जलने के बाद भी एक्यूआई काबू में रहा तो इसका मतलब है कि हमारी सरकार की ओर से कुछ न कुछ तो प्रयास जरूर हुए हैं जिसके कारण एक्यूआई बेहतर हुआ है। इन प्रयासों का नतीजा ही है कि दिल्ली ने दिवाली भी मनाई और एक्यूआई भी काबू में रखा।

पुरानी गाड़ियों को भी चला रहे रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आज भी 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को चला रहे हैं। एक समय ऐसा था जब ये पुरानी गाड़ियां बैन हो रही थीं। आज पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। आज हम दिवाली मना रहे हैं। यमुना जी पर छठ मना रहे हैं। फिर भी एक्यूआई काबू में रखकर चल रहे हैं। ट्रैफिक बढ़ा, गाड़ियां बढ़ीं लेकिन फिर भी आप पलूशन में कमी जरूर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि हमारी सरकार ने उन तमाम कदमों को उठाया जिनको उठाए जाने चाहिए थे।

AQI में गेम पर दिया जवाब इस सवाल पर कि कुछ लोगों का कहना है कि आप एक्यूआई में गेम कर रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उन जगहों पर ही छिड़काव कर रहे हैं जहां एक्यूआई मापने वाले सिस्टम लगाए गए हैं। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज जो मॉनीटरिंग टॉवर हैं, पिछली सरकारों के लगाए गए हैं। हॉटस्पॉट वो जगहें होती हैं जहां पलूशन ज्यादा होता है। वहां पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर स्प्रे उन्हीं जगहों पर तो किए जांएगे ताकि पलूशन ना फैले।

मॉनीटर पर स्प्रे करने से डाउन नहीं होता AQI मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मॉनीटर पर स्प्रे करने से एक्यूआई डाउन नहीं होता है। एक्यूआई को काबू में करने के लिए पानी का छिड़काव एक सलूशन है जिसे हम कर रहे हैं और पिछली सरकारें भी करती थीं। स्प्रे हॉटस्पॉट पर ही किए जाते हैं। वो (आम आदमी पार्टी के नेता) कुछ भी कह सकते हैं।