इस दिवाली दिल्ली-NCR में आतिशबाजी में कितना आ सकता है उछाल? सर्वे ने चौंकाया

Fri, 17 Oct 2025 07:25 PMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की मंजूरी दिए जाने से इस दिवाली आतिशबाजी में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। पिछले साल की तुलना में इस साल आतिशबाजी करने वाले परिवारों की संख्या में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। ‘लोकल सर्कल्स’ के एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। ऐसी आशंकाएं भी हैं कि मंजूरी की आड़ में नियमित आतिशाबाजी भी फिर शुरू हो सकती है।

जमकर होगी आतिशबाजी

इस स्टडी में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 38 हजार से अधिक लोगों को शामिल किया गया। अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल दिल्ली-एनसीआर के 34 फीसदी परिवार इस दिवाली आतिशबाजी करेंगे। इतना ही नहीं स्टडी में यह भी पाया गया कि आधे परिवार ग्रीन पटाखों के अलावा प्रतिबंधित पटाखे भी चला सकते हैं।

ग्रीन और प्रतिबंधित पटाखे दोनों जलाए जाएंगे

सर्वे में शामिल 17 फीसदी ने कहा कि वे केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करेंगे जबकि अन्य 17 फीसदी ने कहा कि वे ग्रीन और प्रतिबंधित दोनों तरह के पटाखे जलाएंगे। अध्ययन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेशों के बाद आतिशबाजी में बढ़ोतरी हो सकती है।

पिछले साल बढ़ गया था पलूशन

सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल की अनुमति दी है। ये पटाखे सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक जलाए जाएंगे। सनद रहे पिछले साल दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने पाबंदियों के बाद भी जमकर आतिशबाजी की थी जिससे पलूशन में बढ़ोतरी देखी गई थी।

इस बात का भी खतरा

अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि इस साल यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से प्रतिबंधित ग्रीन पटाखे भी दिल्ली एनसीआर में आ सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि उसने प्रतिबंधित पटाखों पर अंकुश के लिए एक समग्र योजना तैयार की है। नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

