दिल्ली में दमकल वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, भाजपा नेता को बचाने के लिए जाते वक्त हादसा

जिस लापता स्थानीय भाजपा नेता की तलाश के लिए वह दमकल वाहन निकला था, उसका अबतक कुछ पता नहीं चल सका है। जिसके बाद उसकी तलाश के लिए पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाकर कोशिश की जा रही है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 04:08 PM
दिल्ली में शनिवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दमकल वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना के वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी उत्तर-पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी में डूब रहे एक स्थानीय भाजपा नेता को बचाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक उस वाहन की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान 18 वर्षीय रोहित पाल नाम के युवक के रूप में हुई है, जो कि सोनिया विहार के पांचवें पुश्ता इलाके का निवासी था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद युवक को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटना से पहले अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष नदी में डूब रहा है, जिसके बाद सुबह करीब 8.30 बजे दमकल की एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया।

अधिकारी ने आगे कहा, 'चौहान पट्टी के पास पुश्ता रोड पर जाते समय, दमकल चालक ने विपरीत दिशा से बेहद तेजी के साथ आ रहे बाइक सवार युवक को देखा। इसके बाद आमने-सामने की टक्कर से बचने की कोशिश करते हुए दमकल चालक ने गाड़ी को बाईं ओर मोड़ दिया, जिससे गाड़ी सड़क किनारे की दीवार से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि इसके बाद भी दमकल चालक, बाइक के साथ होने वाली टक्कर को नहीं टाल सका।' जिससे युवक की मौत हो गई।

उधर जिस लापता स्थानीय भाजपा नेता की तलाश के लिए वह दमकल वाहन निकला था, उसका अबतक कुछ पता नहीं चल सका है। जिसके बाद उसकी तलाश के लिए पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाकर उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है।

इस बारे में पुलिस अधिकारी ने कहा, 'डूबे हुए व्यक्ति का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उसका पता लगाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि बाइक सवार के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है।' साथ ही उन्होंने कहा कि दमकल वाहन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत मामले में सोनिया विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।