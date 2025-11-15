Hindustan Hindi News
दिल्ली में फायर सेफ्टी रिन्यूअल कराना हुआ बेहद आसान, सीएम ने लॉन्च किया नया पोर्टल; जानिए प्रक्रिया

संक्षेप: गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। केवल चार जानकारी भरकर आप इस काम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया विभाग स्वयं करेगा।

Sat, 15 Nov 2025 08:57 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, अमित झा, नई दिल्ली
सरकारी सिस्टम को डिजिटल करने की प्रक्रिया में दिल्ली की रेखा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए आज एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कदम दिल्ली सरकार की डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राजधानी में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएगा। फायर सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए लॉन्च किए गए नए ऑनलाइन पोर्टल को सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा परिवर्तन बताया।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए आज एक नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल नागरिकों को घर बैठे, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से अपना फायर सर्टिफिकेट नवीनीकृत कराने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, आवेदन की प्रत्येक स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकेगा।'

इस नए पोर्टल का नाम ‘पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट’ है। सीएम ने दिल्ली सचिवालय में इसका शुभारंभ किया। इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के गृह व शिक्षा मंत्री अशीष सूद और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है।

3 और 5 साल के लिए होगा नवीनीकरण

इस अवसर पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस नए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक आसानी से, पारदर्शी तरीके से और बिना किसी परेशानी के अपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए जारी फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण 3 और 5 वर्ष की मियाद पूरी होने पर ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी और अनावश्यक विवादों, आरोप-प्रत्यारोपों में कमी आएगी।

भरनी होंगी केवल चार जानकारियां

सूद ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। केवल चार जानकारी इस कार्य के लिए आवश्यक है जैसे आपके मकान/प्रतिष्ठान का पता, पैन कार्ड, बिजली बिल का सीए नंबर, और पुराने फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नंबर। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया विभाग स्वयं करेगा। साथ ही, तीन वर्ष (कमर्शियल) और पांच वर्ष (रेजिडेंशियल) की अवधि पूरी होने से पहले बिल्डिंग ओनर द्वारा हर वर्ष दी जाने वाली अनिवार्य सेल्फ-सर्टिफिकेशन रिपोर्ट भी अब इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरी जा सकेगी।

पुरानी प्रणाली की सीमाएं और नई प्रणाली का लाभ

पहले FSC रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और मैनुअल थी, जिसके कारण आवेदकों और दिल्ली अग्निशमन सेवा दोनों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आवेदकों को सत्यापन और दस्तावेज़ीकरण के लिए बार-बार DFS कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और सभी आवेदन व सहायक दस्तावेज हार्ड-कॉपी के रूप में जमा करना अनिवार्य था। फाइलों की मैनुअल प्रोसेसिंग के चलते देरी, दस्तावेज़ों के गुम हो जाने का जोखिम और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आम समस्याएं थीं। स्थिति अपडेट प्राप्त करने के लिए भी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे यह प्रणाली समय-खपत, अक्षम और व्यवसाय-अनुकूल माहौल के विपरीत बनी हुई थी।

अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल कर दी गई है। नई ऑनलाइन प्रणाली में आवेदक केवल तीन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना रिन्यूअल फॉर्म आवेदन डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस हो गई है। पोर्टल स्वचालित, जोन-आधारित रूटिंग के माध्यम से आवेदन को तुरंत संबंधित अधिकारियों, स्क्रूटनी असिस्टेंट, ADO, प्रभागीय अधिकारी, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी/निदेशक तक पहुंचाता है। निरीक्षण के दौरान ADO स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर अपलोड करता है। अनुमोदन मिलते ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः ऑनलाइन जनरेट होकर तुरंत जारी हो जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को हर चरण पर SMS और ईमेल के माध्यम से अपडेट मिलते हैं और वे अंतिम FSC को पोर्टल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

