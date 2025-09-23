fire in noida sector 107 sun world society नोएडा की सोसाइटी में लगी आग, फ्लैट से धुआं निकलते देख मचा हड़कंप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsfire in noida sector 107 sun world society

नोएडा की सोसाइटी में लगी आग, फ्लैट से धुआं निकलते देख मचा हड़कंप

नोएडा के सेक्टर-107 सन वर्ड सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लग गई। आग शॉट सर्किट की वजह से लगी। आग से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। लेकिन फ्लैट से धुआं निकलते देख हड़कंप मच गया।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाTue, 23 Sep 2025 05:11 PM
नोएडा के सेक्टर-107 सन वर्ड सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लग गई। आग शॉट सर्किट की वजह से लगी। आग से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। लेकिन फ्लैट से धुआं निकलते देख हड़कंप मच गया। समय रहते आग को आग को काबू कर लिया गया।

मंगलवार दोपहर एक टावर से निकलते काले धुएं और लपटों को देख लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। जानकारी दी गई थी यहां दो से तीन फ्लैटों में आग लगी है। ऐसे में छह गाड़ियों को भेजा गया था। यहां आकर देखा तो टावर नंबर 11 फ्लैट नंबर 201 में आग लगी थी। दो गाड़ियों की मदद से आग को बुझा दिया गया है।

घर के अंदर सामान जलने से काला धुआं निकल रहा था। आसपास के फ्लोर को खाली करा लिया गया। सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि आग की सूचना करीब दो बजकर पैंतालीस मिनट पर मिली थी। आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

सोसाइटी के टावर में दूसरे फ्लोर पर आग लगी। ये नोएडा की पॉश सोसाइटी है। जिस समय आग लगी। फ्लैट में कोई नहीं था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग में कोई फंसा नहीं था।