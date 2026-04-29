Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद की सोसाइटी में भीषण आग, 9 से 11 मंजिल तक 8-10 फ्लैट जले

Apr 29, 2026 10:00 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। 10वीं मंजिल पर लगी आग करीब 8-10 फ्लैट तक फैल गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौकर पर पहुंचीं।

गाजियाबाद की सोसाइटी में भीषण आग, 9 से 11 मंजिल तक 8-10 फ्लैट जले

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। 10वीं मंजिल पर लगी आग करीब 8-10 फ्लैट तक फैल गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौकर पर पहुंचीं और आग पर नियंत्रण की कोशिश शुरू की। इतने फ्लैटों में एक साथ आग से हड़कंप मच गया। आग 12 मंजिला इमारत के 9वें, 10वें और 11वें तल पर लगी, जिससे कई फ्लैटों में धुआं भर गया और लोग घबराकर बाहर निकल आए।

इंदिरापुरम में स्थित गौड़‌ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के 10वें तल के एक फ्लैट में आग लगी थी। आग पर काबू पाया जाता, इससे पहले ही यह ऊपर और नीचे के तल पर फैल गई। 8-10 फ्लैटों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फ्लैटों में रहने वाले लोग जान बचाकर भागे। आग की चपटें और काला धुआं देख सोसाइटी आसपास के इलाके में अफरातफरी की स्थिति रही।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने का समय सुबह करीब पौने 9 बजे बताया गया है। दमकल की छह टीम आग बुझाने में जुटी हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल का कहना है कि आसपास के दमकल केंद्रों से और टीमों को बुलाया। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर जल्द काबू पाया जाएगा।

सारा सामान जलकर राख

आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। हालांकि, माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फ्लैट से आग की लपटें निकलीं और इसने आसपास के अन्य कई फ्लैट को भी चपेट में ले लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन कई परिवारों का सारा सामान जलकर राख हो गया है।

ग्राउंड रिपोर्ट- अक्षय अग्रवाल

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।