बाइक की टक्कर के बाद आग लगने से खाक हुई DTC बस, बाल-बाल बचे यात्री

बाइक की टक्कर से आग लगने के बाद डीटीसी की एक बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हालांकि इस घटना में बस में सवार यात्री पूरी तरह सुरक्षित बच निकले। बस उत्तम नगर टर्मिनल से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, घुमनहेड़ा जा रही थी। सवारी उतारने के लिए जैसे ही बस खड़ी हुई, एक बाइक उससे जा टकराई।

गुरुवार सुबह लगभग 10:53 बजे दिल्ली कैंट थाने में एक डीटीसी बस में आग लगने की सूचना मिली। यह कॉल बस नंबर (DL1PD 5800), रूट संख्या 776 (उत्तम नगर बस टर्मिनल से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, घुमनहेड़ा डिपो) के कंडक्टर द्वारा की गई थी। उसने बताया कि डिफेंस ऑफिसर्स एन्क्लेव, धौला कुआं बस स्टॉप पर बस यात्रियों को उतारने के लिए रुकी थी। तभी पीछे से अचानक एक मोटरसाइकिल आई और बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। मोटरसाइकिल सीएनजी बस के नीचे फंस गई और स्पार्किंग के कारण बस में आग लग गई।

आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच, मोटरसाइकिल सवार मौके से भाग गया। बस जल्द ही आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दो दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया। क्राइम टीम को निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया। आगे की जांच के लिए बस का मैकेनिकल निरीक्षण किया गया।