Delhi Rithala Fire: दिल्ली के रिठाला में भीषण आग, 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक; एक लड़की लापता
दिल्ली के रिठाला इलाके में गुरुवार तड़के झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में 50 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने या किसी की मौत की खबर नहीं है। सूत्रों के अनुसार, आग लगने के बाद से एक लड़की लापता बताई जा रही है।
सूचना मिलते ही दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। घनी आबादी वाली झुग्गियों में तेजी से फैल रही आग की लपटों पर काबू पाने के लिए लगभग 16 दमकल गाड़ियां तैनात की गईं। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने या किसी की मौत की खबर नहीं है।
तलाशी अभियान जारी
सूत्रों के अनुसार, आग लगने के बाद से एक लड़की लापता बताई जा रही है। तलाशी अभियान जारी है। आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। डीएफएस के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह लगभग 4:15 बजे मिली।
आग पर काबू पाया गया
एक दमकल अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग ने इलाके की कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इलाके में 50 से अधिक झुग्गियां थीं, जिनमें से कई आग में जलकर राख हो गईं। दमकलकर्मियों और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया और सुबह 6:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया।
पहाड़गंज में आग लगने के बाद 2 शव बरामद
दिल्ली फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक इमारत की चौथी मंजिल पर आग लगने के बाद दो जले हुए शव बरामद किए गए। बुधवार शाम 4:38 बजे आग लगने की सूचना मिली। इमारत की चौथी मंजिल पर स्थित खिलौनों के गोदाम में आग लगी थी।
खिलौनों का गोदाम था
अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही 25 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इमारत में एक बेसमेंट और 4 ऊपरी मंजिलें हैं। अधिकारी ने बताया कि चौथी मंजिल पर एक अस्थायी ढांचा बनाया गया था, जहां खिलौनों का गोदाम चल रहा था। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक मशक्कत की।
मृतकों की पहचान नहीं
अधिकारी ने बताया कि गुरुवार तड़के करीब 3:20 बजे बुझाई गई, जिसके बाद गोदाम से दो जले हुए शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान और आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
