दिल्ली में भीषण आग, दो भाइयों में से एक जिंदा जला; दुकान समेत स्कूटी और बाइक भी खाक

Dec 26, 2025 08:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में आग लगने की एक भीषण घटना सामने आई है। बैटरी मरम्मत करने की एक दुकान में आग लगने से दो सगे भाइयों में से एक की मौत गई। आग से दुकान के अलावा एक स्कूटी और एक बाइक भी जलकर खाक हो गईं। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित नेहरू विहार इलाके में शुक्रवार सुबह आग लगने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। हादसे की चपेट में दुकान में काम कर रहे दो भाई आ गए जिससे एक की मौत हो गई। दूसरे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मृतक की पहचान 20 साल के जुनैद और घायल की 23 साल के समीर के रूप में हुई है।

आशंका जताई जा रही है कि लैपटॉप बैटरियों से निकली चिंगारी या शॉर्ट सर्किट के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया होगा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

डीसीपी आशीष मिश्रा व दमकल विभाग के अनुसार, हादसा नेहरू विहार के गली संख्या 18/8 में चार मंजिला इमारत के भूतल पर स्थित एक दुकान में हुआ। दुकान में लैपटॉप की बैटरियों के मरम्मत का काम किया जाता है। शुक्रवार सुबह करीब 6:25 बजे पुलिस व दमकल की टीम को मामले की सूचना मिली। दमकल की पांच गाड़ियों समेत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया।

दमकलकर्मियों ने बताया कि आग दुकान में मौजूद लैपटॉप की बैटरियों के स्टोरेज और घरेलू सामान में लगी। इसके अलावा एक स्कूटी व एक बाइक भी इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं। मौके पर पहुंचने के तत्काल बाद राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।

इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भूतल पर ही बने मेज्जानाइन तल (दो छत्ती) से जुनैद का बुरी तरह जला शव बरामद हुआ। जबकि समीर भी आग की चपेट में आने से झुलस गया था। दोनों को तत्काल कैट्स एंबुलेंस से पहले जगप्रवेश चंद अस्पताल और फिर हालत गंभीर होने की वजह से वहां से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरो ने जुनैद को मृत घोषित कर दिया, जबकि समीर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी दुर्घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
