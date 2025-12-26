दिल्ली में भीषण आग, दो भाइयों में से एक जिंदा जला; दुकान समेत स्कूटी और बाइक भी खाक
दिल्ली में आग लगने की एक भीषण घटना सामने आई है। बैटरी मरम्मत करने की एक दुकान में आग लगने से दो सगे भाइयों में से एक की जलकर मौत गई। आग से दुकान के अलावा एक स्कूटी और एक बाइक भी जलकर खाक हो गईं। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित नेहरू विहार इलाके में शुक्रवार सुबह आग लगने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। हादसे की चपेट में दुकान में काम कर रहे दो भाई आ गए जिससे एक की मौत हो गई। दूसरे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मृतक की पहचान 20 साल के जुनैद और घायल की 23 साल के समीर के रूप में हुई है।
आशंका जताई जा रही है कि लैपटॉप बैटरियों से निकली चिंगारी या शॉर्ट सर्किट के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया होगा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।
डीसीपी आशीष मिश्रा व दमकल विभाग के अनुसार, हादसा नेहरू विहार के गली संख्या 18/8 में चार मंजिला इमारत के भूतल पर स्थित एक दुकान में हुआ। दुकान में लैपटॉप की बैटरियों के मरम्मत का काम किया जाता है। शुक्रवार सुबह करीब 6:25 बजे पुलिस व दमकल की टीम को मामले की सूचना मिली। दमकल की पांच गाड़ियों समेत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया।
दमकलकर्मियों ने बताया कि आग दुकान में मौजूद लैपटॉप की बैटरियों के स्टोरेज और घरेलू सामान में लगी। इसके अलावा एक स्कूटी व एक बाइक भी इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं। मौके पर पहुंचने के तत्काल बाद राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।
इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भूतल पर ही बने मेज्जानाइन तल (दो छत्ती) से जुनैद का बुरी तरह जला शव बरामद हुआ। जबकि समीर भी आग की चपेट में आने से झुलस गया था। दोनों को तत्काल कैट्स एंबुलेंस से पहले जगप्रवेश चंद अस्पताल और फिर हालत गंभीर होने की वजह से वहां से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरो ने जुनैद को मृत घोषित कर दिया, जबकि समीर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी दुर्घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।