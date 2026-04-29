नोएडा की सोसाइटी में 24वें मंजिल पर हुआ जोरदार धमाका, फ्लैट में लगी आग; विस्फोट की क्या वजह?
Noida fire news: अधिकारियों के अनुसार मंगलवार रात थाना सेक्टर-113 क्षेत्र स्थित 'मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस' सोसाइटी की 24वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाई।
Noida fire news: नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आवासीय सोसाइटी के एक फ्लैट में धमाके के बाद आग लगने की घटना सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार रात थाना सेक्टर-113 क्षेत्र स्थित 'मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस' सोसाइटी की 24वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाई। आखिर इस धमाके की क्या वजह सामने आ रही है…
आधे घंटे में आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं
शुरूआती जानकारी में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्लैट में लगे एसी में विस्फोट के बाद यह घटना हुई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दमकलकर्मियों ने लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
अधिकारी ने बताया- एसी में विस्फोट से हुई घटना
आग लगने की वजह पर कहा- शुरूआती जांच के अनुसार एसी में धमाका होने के बाद यह आग लगी है। अधिकारी ने बताया, ''एसी रिमोट से बंद था, लेकिन मुख्य स्विच से बंद नहीं किया गया था। इसके चलते ही ये हादसा हो गया है।'' अधिकारी ने बताया कि आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जांच जारी है।
बहुमंजिला आवासीय इमारत में आग लगने का मामला गाजियाबाद से भी सामने आया है। ये घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में बुधवार की सुबह घटी। अग्निशमन विभाग के अनुसार, गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी की 11वीं मंजिल पर सुबह करीब 8:50 बजे आग लगी, जो तेजी से फैलकर कई अन्य मंजिलों के फ्लैटों तक पहुंच गई।
अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, हालांकि पूरी तरह से आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। अग्निशमन और बचाव अभियान के बाद सुबह करीब 11.30 बजे तक काबू पा लिया गया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 17 अग्निशमन गाड़ियां, दो हाइड्रोलिक क्रेन और लगभग 70 अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया था। अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में निकटवर्ती नोएडा की अग्निशमन इकाइयों ने भी अभियान में सहायता की।
इस दौरान बचाव अभियान भी साथ-साथ चलाया गया। इमारत में फंसे कई निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल थे, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। अग्निशमन कर्मियों ने उन्हें स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार, आग सातवीं से आठवीं मंजिल तक फैल गई थी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें