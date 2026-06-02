गाजियाबाद की अवंतिका सोसायटी में लगी भीषण आग, सर्च ऑपरेशन जारी; तीन कुत्तों की मौत
गाजियाबाद के अवंतिका 2 सोसायटी के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई है। इस दौरान कई लोग अंदर फंस गए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाह की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
गाजियाबाद के अवंतिका 2 सोसायटी के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। इस दौरान कई लोग अंदर फंस गए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस हादसे में तीन पालतू कुत्तों की दम घुटने से मौत हो हो गई है। घटना मंगलवार सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। हादसे के दौरान फ्लैट के अंदर फंसे एक ही परिवार के चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जानकारी के मुताबिक, दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर कई लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद नीचे के मुख्य गेट को तोड़ा गया और सीढ़ी लगाकर लोगों को एक-एक कर नीते उतारा गया है। बाद में सर्च ऑपरेशन में 3 गुत्ते मृत पाए गए।
गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून, 2026 को आधी रात के बाद लगभग 3 बजे सूचना मिली कि अवंतिका बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है और कई लोग अंदर फंस गए हैं। तुरंत दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और आग बुझाने के लिए नीचे का रास्ता खोला गया। तीसरे फ्लोर पर फंसे लोगों के लिए सीढ़ियां लगाई गईं और उन्हें सुरक्षित नीचे लाया गया। उन्होंने कहा, धुएं के कारण तीन कुत्तों की मौत हो गई।
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू
दमकल अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि, आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक आग में फ्लैट के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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