दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर में लगी भीषण आग, पांच बच्चों समेत सात को बचाया
दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में स्थित एक घर में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि फायर बिग्रेड की टीम ने 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर आग पर काबू पा लिया है।
दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। यहां 3 मंजिला मकान में आग लगने की खबर सामने आई है। इस दौरान कई लोग अंदर ही फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 5 बच्चों समेत सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में केवल एक कुत्ते के घायल होने की खबर सामने आई है और उसे भी बाहर निकाल लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक न्यू फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र स्थित तीन मंजिला इमारत में रविवार दोपहर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तीसरी मंजिल पर फंसे पांच बच्चों और दो महिलाओं को बचाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग लगने की सूचना दोपहर 3.39 बजे मिली। मौके पर पांच फायर टेंडर भेजे गए। टीम ने सात लोगों को बचाते हुए 4.05 बजे तक आग पर काबू पा लिया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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