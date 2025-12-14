Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfire broke out in a Delhi slum while cooking killing one child and leaving another in critical condition
दिल्ली में खाना बनाते हुए झुग्गी में लगी आग, एक बच्चे की मौत; दूसरे की हालत गंभीर

दिल्ली में खाना बनाते हुए झुग्गी में लगी आग, एक बच्चे की मौत; दूसरे की हालत गंभीर

संक्षेप:

नई दिल्ली के विवेक विहार इलाके में शनिवार रात खाना बनाने के दौरान झुग्गी में लगी आग की चपेट में आकर दो बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इस वक्त दोनों झुग्गी में रखे बेड पर खेल रहे थे।

Dec 14, 2025 06:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

नई दिल्ली के विवेक विहार इलाके में शनिवार रात खाना बनाने के दौरान झुग्गी में लगी आग की चपेट में आकर दो बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इस वक्त दोनों झुग्गी में रखे बेड पर खेल रहे थे। बच्चों की मां का शोर सुनकर पड़ोसियों ने भागकर आग बुझाई और बच्चों को झुग्गी से बाहर निकाला। तत्काल उन्हें अस्पताल से जाया गया जहां एक वर्षीय अंश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि चार वर्षीय परी की हालत गंभीर बनी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि मां ने चूल्हे पर कोई चीज पकने के लिए चढ़ा रखी थी। चूल्हे के पास ही झुग्गी में रखे बेड पर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की मां घर से बाहर शौच के लिए चली गई तो बेड की चादर में आग लग चुकी थी और आग ने बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शौच के बाद मां अंदर आईं तो आग देखकर चीख मचाई। आशंका जताई जा रही है कि चूल्हे से ही बेड की चादर में आग लगी है। फिलहाल मृत मासूम के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी पर सुरक्षित रखवा दिया गया। क्राइम व एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि हादसा शनिवार रात करीब 10.15 बजे ई-80/118, राजीव कैंप, झिलमिल, विवेक विहार में हुआ। यहां अतुल पंडित का परिवार रहता है। इनके परिवार में पत्नी निशा के अलावा बेटी परी और बेटा अंश था। अतुल एक टेंट हाउस का मिनी टेंपो चलाते हैं। शनिवार को अतुल काम से बाहर थे। इनकी पत्नी घर में आलू उबाल रही थीं। इस बीच वह दोनों बच्चों को बेड पर बिठाकर शौचालय चली गईं। करीब 15 मिनट बाद वह वापस आईं तो देखा कि उनकी झुग्गी में आग लगी थी। निशा बदहवास हो गई। उसने रोते-रोते शोर मचा दिया। पड़ोसी मदद को भागे। किसी तरह बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाद में झुलसी हुई हालत में बच्चों को बाहर निकालकरअस्पताल भेजा गया। पुलिस को रात करीब 11.30 बजे जीटीबी अस्पताल से खबर मिली। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। निशा बयान देने की हालत में नहीं थी। उसका रो-रोकर बुरा हाल था। वह रोते-रोते बेहोश हुए जा रही थी। किसी तरह उससे पूछताछ हुई तो हादसे का पता चला। पुलिस ने आग लगने के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल शुरुआती जांच में गैस के चूल्हे से आग लगने को कारण माना जा रहा है। पुलिस आग की वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद अंश का शव परिवार के हवाले कर दिया गया। पुलिस बाकी पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।