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इंदिरापुरम की झुग्गियों में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप; कई गाड़ियां खाक

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम की झुग्गी-झोपड़ियों से भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग के दौरान कई सिलेंडर फटे हैं, इस कारण इलाके के आस-पास मौजूद वाहन भी जल गए हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं।

इंदिरापुरम की झुग्गियों में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप; कई गाड़ियां खाक

गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित वसुंधरा सेक्टर-13 में मंगलवार शाम झुग्गियों में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में एक दर्जन से अधिक झुग्गियां उसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

चार-पांच कारें जलकर खाक

जानकारी के मुताबिक, आग खाली भूखंड पर बनी झुग्गियों में लगी थी। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना में करीब चार से पांच कारें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी।

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गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। जानकारी में सामने आया है कि झुग्गियों में रखे सिलेंडर भी फटे हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

झुग्गीवासियों का घरेलू सामान जलकर खाक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग बेहद तेजी से फैली, जिससे झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। कई परिवारों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल होने या जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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आग लगने की वजह अब तक अज्ञात

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील सामग्री की वजह से आग लगी हो सकती है। फायर विभाग और स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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