गाजियाबाद में पूर्णिया स्पेशल ट्रेन में लगी आग, पूरा लगेज कोच जमकर हुआ खाक; VIDEO

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास पूर्णिया स्पेशल ट्रेन के लगेज कोच में अचानक आग लग गई, लेकिन दमकल विभाग और रेलवे कर्मियों की सूझबूझ से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

गाजियाबाद में गुरुवार को पूर्णिया स्पेशल ट्रेन के लगेज कोच में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास हुए इस हादसे ने यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मचा दी। लेकिन, समय रहते दमकल विभाग और रेलवे कर्मियों की तत्परता ने स्थिति को काबू में कर लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

क्या हुआ था? करीब 9 बजे, जब पूर्णिया स्पेशल ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, तभी इसके लगेज कोच से धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोच से अचानक चिंगारियां उठने लगीं, जिसके बाद ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी।