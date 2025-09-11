Fire Breaks Out in Purnia Special Train Luggage Coach in Ghaziabad, No Casualties Reported गाजियाबाद में पूर्णिया स्पेशल ट्रेन में लगी आग, पूरा लगेज कोच जमकर हुआ खाक; VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद में पूर्णिया स्पेशल ट्रेन में लगी आग, पूरा लगेज कोच जमकर हुआ खाक; VIDEO

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास पूर्णिया स्पेशल ट्रेन के लगेज कोच में अचानक आग लग गई, लेकिन दमकल विभाग और रेलवे कर्मियों की सूझबूझ से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 10:52 AM
गाजियाबाद में गुरुवार को पूर्णिया स्पेशल ट्रेन के लगेज कोच में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास हुए इस हादसे ने यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मचा दी। लेकिन, समय रहते दमकल विभाग और रेलवे कर्मियों की तत्परता ने स्थिति को काबू में कर लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

क्या हुआ था?

करीब 9 बजे, जब पूर्णिया स्पेशल ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, तभी इसके लगेज कोच से धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोच से अचानक चिंगारियां उठने लगीं, जिसके बाद ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी।

दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू

स्थानीय दमकल विभाग की टीमें कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार, आग लगेज कोच में रखे कुछ सामानों से शुरू हुई थी, लेकिन इसका सटीक कारण अभी जांच का विषय है। हादसे के बाद यात्रियों में डर का माहौल था, लेकिन स्थिति नियंत्रित होने पर सभी ने राहत की सांस ली।