नोएडा के मकान में लगी आग, 10 लोगों की बचाई गई जान, दमकल की गाड़ियां तैनात

Feb 18, 2026 05:09 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
आग तेजी से फैली और ऊपर तक पहुंच गई। इस दौरान ऊपर के फ्लोर पर करीब 8 से 10 लोग फंस गए। जिनको सीढ़ियों के जरिए नीचे लाया गया।

नोएडा के सेक्टर-63 छिजारसी के पास एक मकान में आग लग गई। आग की वजह सिलेंडर में लिकेज के बाद ब्लास्ट बताया जा रहा है। आग तेजी से फैली और ऊपर तक पहुंच गई। इस दौरान ऊपर के फ्लोर पर करीब 8 से 10 लोग फंस गए। जिनको सीढ़ियों के जरिए नीचे लाया गया। आग से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

खबर अपडेट हो रही है…

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


