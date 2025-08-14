Fire breaks out in Mother and Child Block of Delhi AIIMS, 10 fire tenders deployed दिल्ली एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां तैनात, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां तैनात

दिल्ली एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में आग लगने की खबर सामने आई है। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया है।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 06:19 PM
दिल्ली एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने की सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया था। डीएफ अधिकारी ने बताया कि एम्स में आग लगने की सूचना शाम 5.15 बजे मिली थी। आनन-फानन में मौके पर पहुंची टीम ने अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया। हालांकि एम्स से जुड़े अधिकारियों ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

दमकल से जुड़े अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अस्पताल में लगी आग मामूली थी। दरअसल सर्विस फ्लोर के AHU रूम की फाल सीलिंग में आग लगी थी। मगर आग को काबू पाने के लिए और किसी भी तरह का बड़ा हादसा न हो, दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया था। तत्परता के चलते आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

इससे पहले भी दिल्ली एम्स से आग लगने की खबर सामने आई थी। यह घटना 3 जुलाई 2025 को ट्रॉमा सेंटर के पास बिजली ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी। इसके चलते आग की लपटें उठने लगी थीं और दमकल को आग बुझाने के लिए बुलाना पड़ा था। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी।

दिल्ली का एम्स 1956 में स्थापित हुआ था। यह भारत का बेहद जाना-पहचाना सरकारी हॉस्पिटल है। यहां आधुनिक तकनीक से इलाज, जटिल सर्जरी और दुर्लभ बीमारियों का इलाज होता है। यहां न सिर्फ इलाज बल्कि मेडिकल की पढ़ाई और रिसर्च भी होती है। इस तरह यह अस्पताल 24×7 इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराता है।