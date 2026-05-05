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दिल्ली की RBI बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां

May 05, 2026 02:25 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली की आरबीआई बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई है। जानकारी मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां रवाना कर दी गई है।

दिल्ली की RBI बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां

दिल्ली की आरबीआई बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई है। जानकारी मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां रवाना कर दी गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित भारतीय रिजर्व बैंक की इमारत में आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं।

अधिकारी ने बताया कि दोपहर 1 बजकर 05 मिनट पर छत पर लगे सोलर पैनल में आग लगने की सूचना मिली। अधिकारी ने आगे कहा, हमने छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी और 1.20 तक आग पर आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक आग सोलर पैनल के बॉक्स में लगी थी।

विवेक विहार में लगी आग में हुई थी 9 लोगों की मौत

इससे पहले हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित चार मंजिला इमारत में भी आग लग गई थी। इस घटना में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में भीषण आग की चपेट में आई इमारत के भीतर फंसे लोगों को बचाने के लिए पड़ोसियों ने खासी मशक्कत की थी, लेकिन चोरों को रोकने के लिए लगाई गई लोहे की ग्रिल मौत का जाल बन गई और सड़क पर खड़े वाहनों ने भी मुश्किलें पैदा कीं। घटना के एक दिन बाद स्थानीय लोगों ने यह जानकारी दी।

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विवेक विहार में रविवार तड़के एक आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें दो परिवारों के नौ लोगों की मौत हो गई जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि संदेह है कि एयर-कंडीशनर में हुए धमाके के कारण यह आग लगी।

सोमवार को इलाके की संकरी गलियों में भारी सन्नाटा पसरा रहा। इलाके में शोक संतप्त परिवारों की सिसकियां और पुलिस की गाड़ियों व एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें गूंज रही थी। स्थानीय लोग खामोश थे। इमारत का पिछला हिस्सा तबाही की सबसे भयानक तस्वीर पेश कर रहा था। काली पड़ी दीवारें और जली हुई बालकनी आग की भयावहता की गवाही दे रही थी।

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अंदर जली हुई चीज़ों के निशान और धुएं से काली पड़ी सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। इस दौरान फॉरेंसिक टीम और पुलिस के लोग अंदर-बाहर से घटना के बाद की स्थिति का रिकॉर्ड बना रहे थे।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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