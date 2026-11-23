नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, टिकट काउंटर के पास मचा हड़कंप- VIDEO
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। यह आग पहाड़गंज इलाके की तरफ मौजूद टिकट काउंटर के पास लगी है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। यह आग पहाड़गंज इलाके की तरफ मौजूद टिकट काउंटर के पास लगी है। आग की चपेट में कई बैंकों के एटीएम भी आए हैं। जानकारी के मुताबिक, स्टेशन के इस हिस्से की तरफ अक्सर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। आग इसी हिस्से की तरफ लगी है। आग लगने की जानकारी लगते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई और धीरे-धीरे इलाके को खाली करा लिया गया। यहां मौजूद टिकट काउंटर को भी तुरंत बंद कर दिया गया। दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
जानकारी के अनुसार आग लगने की घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहाड़गंज दिशा में बने टिकट काउंटर के पास हुई। दोपहर लगभग 3.50 बजे अचानक एटीएम के बूथ में आग लगी जिसने वहां मौजूद दो एटीएम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने जगह को खाली करा लिया। दोपहर 3.54 बजे इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। शाम 4.40 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। बैंक को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। उनके द्वारा जांच के बाद ही नुकसान का आंकलन हो पाएगा। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच हो रही है।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें