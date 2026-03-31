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दिल्ली में घर में लगी भीषण आग, 5 साल के बच्चे समेत 10 लोगों को निकाला बाहर

Mar 31, 2026 11:36 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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दक्षिणपूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मंगलवार को एक आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर भीषण आग लगने के बाद पांच साल के बच्चे सहित दस लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

दिल्ली में घर में लगी भीषण आग, 5 साल के बच्चे समेत 10 लोगों को निकाला बाहर

दक्षिणपूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मंगलवार को एक आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर भीषण आग लगने के बाद पांच साल के बच्चे सहित दस लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि डीएफएस को मथुरा रोड पर एक गुरुद्वारे के पास तैमूर नगर के एक घर में शाम 5.14 बजे आग लगने की सूचना मिली।

अधिकारी ने बताया, पहली मंजिल पर फंसे सभी दस लोगों- छह पुरुषों, तीन महिलाओं और पांच साल बच्चे को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया।

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सामान से निकलती दिखी आग की लपटें

उन्होंने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने कहा कि दमकल की छह गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। उन्होंने कहा, दमकल की पहली टीम शाम 5.25 बजे घटनास्थल पर पहुंची और इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में रखे घरेलू सामान से आग की लपटें निकलती हुई पाईं। इस इमारत में भूतल और तीन ऊपरी मंजिलें हैं।

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उन्होंने बताया कि धुआं और आग के कारण सभी 10 लोग पहली मंजिल पर फंस गए थे। अधिकारी ने बताया, आग पर शाम करीब 5.35 बजे, यानी 10 मिनट के भीतर काबू पा लिया गया और अग्निशमन अभियान शाम 5.45 बजे तक खत्म हो गया। उन्होंने कहा, हम पूरे मामले और आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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