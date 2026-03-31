दिल्ली में घर में लगी भीषण आग, 5 साल के बच्चे समेत 10 लोगों को निकाला बाहर
दक्षिणपूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मंगलवार को एक आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर भीषण आग लगने के बाद पांच साल के बच्चे सहित दस लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
दक्षिणपूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मंगलवार को एक आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर भीषण आग लगने के बाद पांच साल के बच्चे सहित दस लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि डीएफएस को मथुरा रोड पर एक गुरुद्वारे के पास तैमूर नगर के एक घर में शाम 5.14 बजे आग लगने की सूचना मिली।
अधिकारी ने बताया, पहली मंजिल पर फंसे सभी दस लोगों- छह पुरुषों, तीन महिलाओं और पांच साल बच्चे को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया।
सामान से निकलती दिखी आग की लपटें
उन्होंने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने कहा कि दमकल की छह गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। उन्होंने कहा, दमकल की पहली टीम शाम 5.25 बजे घटनास्थल पर पहुंची और इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में रखे घरेलू सामान से आग की लपटें निकलती हुई पाईं। इस इमारत में भूतल और तीन ऊपरी मंजिलें हैं।
उन्होंने बताया कि धुआं और आग के कारण सभी 10 लोग पहली मंजिल पर फंस गए थे। अधिकारी ने बताया, आग पर शाम करीब 5.35 बजे, यानी 10 मिनट के भीतर काबू पा लिया गया और अग्निशमन अभियान शाम 5.45 बजे तक खत्म हो गया। उन्होंने कहा, हम पूरे मामले और आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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