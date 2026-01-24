Hindustan Hindi News
दिल्ली में बैंक्वेट हॉल में लगी आग, 4 लोग झुलसे; एक की हालत गंभीर

संक्षेप:

दिल्ली में एक बैंक्वेट हॉल में आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में कम से कम चार लोग घायल हो गए। एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस को संदेह है कि धार्मिक उत्सव के लिए खाना पकाने के दौरान आग लगी होगी।

Jan 24, 2026 08:17 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम चार लोग घायल हो गए। एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 12:50 बजे आग लगने की सूचना पीसीआर से मिली। इसके बाद स्थानीय पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस टीम ने पाया कि तीन दमकल गाड़ियां पहले ही वहां पहुंच चुकी थीं। उन्होंने बताया कि तब तक आग पर काबू पा लिया गया था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में घटनास्थल पर कोई घायल व्यक्ति नहीं मिला था। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि, अधिकारी ने बताया कि आसपास के अस्पतालों से उनके भर्ती होने की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी।

बाद में लगभग शाम 4 बजे प्रशांत विहार थाने के माध्यम से एक और सूचना मिली। इसमें बताया गया कि इलाके में एक भोज में आयोजित 'भंडारा' (सामुदायिक भोज) के दौरान चार लोग झुलस गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह घटना उसी आगजनी से संबंधित है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खबरों के मुताबिक चार लोग झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनाक्रम और स्थिति की सटीक जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को संदेह है कि धार्मिक उत्सव के लिए खाना पकाने के दौरान आग लगी होगी। हालांकि आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक और अग्निशमन विभाग की टीमें आग के स्रोत का पता लगाने के लिए परिसर का निरीक्षण करेंगी। पुलिस ने बताया कि बैंक्वेट हॉल के मालिक ने अभी तक सहयोग नहीं किया है। तथ्यों की पुष्टि करने और कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उपायों और अनुमतियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उसे जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।

पुलिस ने आगे बताया कि घटना की जिम्मेदारी तय करने और यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या किसी लापरवाही या अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन हुआ है।

