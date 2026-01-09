Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFIR registered in Punjab regarding uploading and circulating video of AAP MLA Atishi
आतिशी के जिस वीडियो पर भाजपा ने लगाया गुरु साहब के अपमान का आरोप, उसे लेकर पंजाब में FIR दर्ज

आतिशी के जिस वीडियो पर भाजपा ने लगाया गुरु साहब के अपमान का आरोप, उसे लेकर पंजाब में FIR दर्ज

संक्षेप:

आतिशी के उस वीडियो के बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए पंजाब पुलिस ने बताया कि वहां पर उस वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई, इस दौरान पंजाब पुलिस ने दावा किया कि वह वीडियो छेड़छाड़ किया हुआ निकला।

Jan 09, 2026 08:27 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली विधानसभा के जिस वीडियो को लेकर भाजपा द्वारा लगातार विपक्ष की नेता और AAP विधायक आतिशी पर सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसी वीडियो को लेकर पंजाब में एक FIR दर्ज हो गई है। पंजाब पुलिस ने उस वीडियो की फोरेंसिक जांच कराने का दावा करते हुए उसे एडिटेड (छेड़छाड़ किया हुआ) बताया है, और इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज कर ली है। इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए पंजाब पुलिस ने दावा किया कि वहां जब उस वीडियो की जांच करवाई, तो वह वीडियो छेड़छाड़ किया हुआ निकला। उधर दिल्ली विधानसभा में भी शुक्रवार की शाम को यह मामला उठा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई को सदन का विशेषाधिकार हनन मानते हुए कानून के अनुसार ऐक्शन लेने की बात कही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली विधानसभा में भी उठा यह मामला

पंजाब में हुई FIR का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा और इसे सदस्य अभय वर्मा ने सदन में उठाया। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे सदन का विशेषाधिकार हनन माना। गुप्ता ने कहा कि 'अभय वर्मा द्वारा उठाया गया यह मामला इस सदन की विशेषाधिकार हनन (ब्रीच ऑफ प्रिविलेज) से संबंधित है। जिस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई है, वह सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग है और सदन की संपत्ति है। इस वीडियो पर इस प्रकार कार्रवाई करना तथा मंत्री के विरुद्ध FIR दर्ज करना गंभीर विषय है। इस संबंध में जालंधर के पुलिस कमिश्नर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का सीधा मामला बनता है।'

आगे उन्होंने कहा, 'सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग केवल सदन की होती है, किसी अन्य की नहीं। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। सदन इस पर संज्ञान लेगा और पुलिस कमिश्नर जालंधर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही पर विचार करेगा, क्योंकि उन्होंने सदन की संपत्ति के साथ अनुचित हस्तक्षेप किया है।'

इसके बाद उन्होंने कहा, 'यह वीडियो क्लिप सदन की संपत्ति है और इसकी रिकॉर्डिंग सदन में हुई है। विपक्ष की मांग पर यह मामला फॉरेंसिक साइंस लैब को भेजा गया, ताकि उनकी संतुष्टि हो सके। रिकॉर्डिंग सदन की होने के कारण इसे ‘टेम्पर्ड’ कहना स्वयं सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। इसमें इस षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ यह सदन सख्त कार्रवाई करेगा। सदन इस पूरे मामले का विधिवत संज्ञान ले रहा है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Delhi News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।