आतिशी के जिस वीडियो पर भाजपा ने लगाया गुरु साहब के अपमान का आरोप, उसे लेकर पंजाब में FIR दर्ज

संक्षेप: आतिशी के उस वीडियो के बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए पंजाब पुलिस ने बताया कि वहां पर उस वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई, इस दौरान पंजाब पुलिस ने दावा किया कि वह वीडियो छेड़छाड़ किया हुआ निकला।

दिल्ली विधानसभा के जिस वीडियो को लेकर भाजपा द्वारा लगातार विपक्ष की नेता और AAP विधायक आतिशी पर सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसी वीडियो को लेकर पंजाब में एक FIR दर्ज हो गई है। पंजाब पुलिस ने उस वीडियो की फोरेंसिक जांच कराने का दावा करते हुए उसे एडिटेड (छेड़छाड़ किया हुआ) बताया है, और इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज कर ली है। इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए पंजाब पुलिस ने दावा किया कि वहां जब उस वीडियो की जांच करवाई, तो वह वीडियो छेड़छाड़ किया हुआ निकला। उधर दिल्ली विधानसभा में भी शुक्रवार की शाम को यह मामला उठा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई को सदन का विशेषाधिकार हनन मानते हुए कानून के अनुसार ऐक्शन लेने की बात कही है।

दिल्ली विधानसभा में भी उठा यह मामला पंजाब में हुई FIR का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा और इसे सदस्य अभय वर्मा ने सदन में उठाया। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे सदन का विशेषाधिकार हनन माना। गुप्ता ने कहा कि 'अभय वर्मा द्वारा उठाया गया यह मामला इस सदन की विशेषाधिकार हनन (ब्रीच ऑफ प्रिविलेज) से संबंधित है। जिस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई है, वह सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग है और सदन की संपत्ति है। इस वीडियो पर इस प्रकार कार्रवाई करना तथा मंत्री के विरुद्ध FIR दर्ज करना गंभीर विषय है। इस संबंध में जालंधर के पुलिस कमिश्नर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का सीधा मामला बनता है।'

आगे उन्होंने कहा, 'सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग केवल सदन की होती है, किसी अन्य की नहीं। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। सदन इस पर संज्ञान लेगा और पुलिस कमिश्नर जालंधर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही पर विचार करेगा, क्योंकि उन्होंने सदन की संपत्ति के साथ अनुचित हस्तक्षेप किया है।'