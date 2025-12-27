नोएडा के CMO सहित 6 डॉक्टरों पर FIR, प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी में लापरवाही का मामला

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गौतमबुद्ध नगर के सीएमओ समेत छह डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ने के आरोप में शिकायत दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

सेक्टर डेल्टा वन निवासी महिला अंशुल वर्मा का आरोप है कि 14 नवंबर 2023 को तुगलपुर के बैक्सन अस्पताल में डॉ. अंजना अग्रवाल ने बच्चे की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन किया था। इस दौरान डॉक्टर ने आधा मीटर कपड़ा उनके पेट में छोड़ दिया। 16 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। पेट में दर्द रहने लगा। पीड़िता अपने मायके मुजफ्फरनगर चली गई। यहां डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच कराने की सलाह दी। पीड़िता ने मुजफ्फरनगर के अलावा ग्रेटर नोएडा के कई प्राइवेट अस्पतालों में जांच करवाई। महीनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन दर्द का मूल कारण सामने नहीं आ सका।

22 मार्च 2025 को तेज बुखार और असहनीय पेट दर्द के चलते पीड़िता सेक्टर डेल्टा वन के एक अस्पताल पहुंची। वहां कुछ दवाइयां दी, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद 7 अप्रैल को वह ग्रेटर नोएडा के एक सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां एमआरआई समेत कई जांच कराई गईं।

सभी रिपोर्ट सामान्य बताई गईं। 8 अप्रैल 2025 को पीड़िता ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। यहां अल्ट्रासाउंड कराने और एमआरआई और कैंसर जांच की सलाह दी गई।

14 अप्रैल 2025 को पीड़िता फिर एक निजी अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने पेट में गांठ के आधार पर ऑपरेशन की सलाह दी। 22 अप्रैल 2025 को यहां ऑपरेशन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने महिला के पेट से आधा मीटर कपड़ा निकाला। महिला का आरोप है कि यह कपड़ा 14 नवंबर 2023 को डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान पेट में छूट गया था।

पीड़िता का आरोप है कि ऑपरेशन टीम में डॉक्टर अंजना अग्रवाल के पति डॉक्टर मनीष गोयल भी शामिल थे। उन्होंने मामले को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए। पीड़िता के पति ने सीएमओ गौतमबुद्ध नगर डॉ. नरेंद्र कुमार को लिखित शिकायत दी।

मामले को लटकाए रखने का आरोप सीएमओ ने मामले में डॉ. चंदन सोनी और डॉ. आशा किरण चौधरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। आरोप है कि उन्होंने दो महीने तक मामले को लटकाए रखा। पेट से निकले कपड़े की एफएसएल जांच भी नहीं कराई गई। वहीं, डॉ. अंजना अग्रवाल और उनके पति मामले में चुप रहने के लिए धमकी देने लगे। इस लापरवाही के चलते पीड़िता को दो बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि अब तीसरी सर्जरी संभव नहीं है। इससे भविष्य में दूसरा बच्चा पैदा करना भी मुश्किल हो गया है।