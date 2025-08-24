तानाशाही ही तो है…; तेजस्वी यादव पर दिल्ली में हुई FIR; आप ने पूछा क्या मजाक है?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- ये डिक्टेटरशिप (तानाशाही) ही तो है। उस दिल्ली में जहां डॉक्टर, पार्षद पर हमले और मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन दूसरे राज्य के मामले में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई।
हमला के बावजूद नहीं हुई FIR, आप
दरअसल आम आदमी पार्टी और आप नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा बीते दिनों कई बार डॉक्टर और पार्षद पर हमले का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया कि डॉक्टर को भाजपा विधायक ने पीटा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। घोषित तड़ीपार ने पार्षद पर हमला किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
आप ने बताया, तानाशाही और मजाक
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा- तानाशाही ही तो है। उस दिल्ली में जहां डॉक्टर को भाजपा विधायक ने पीटा पर FIR नहीं हुई, घोषित तड़ीपार ने पार्षद पर हमला किया पर FIR नहीं हुई। लेकिन, उस दिल्ली में दूसरे राज्य के मामले में तेजस्वी यादव पर FIR हो गई। आगे लिखते हुए सवाल करते हुए बोले- ये क्या मजाक है?
तेजस्वी पर किस मामले में हुई एफआईआर
ये एफआईआर दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी उपाध्यक्ष के. एस. दुग्गल ने गोविंदपुरी थाने में दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव के कहने पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है। इससे जनता की भावनाओं को चोट पहुंची है।
आपको बताते चलें कि इस तरह के मामले में तेजस्वी यादव पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली से पहले यूपी और महाराष्ट्र में इस तरह के केस दर्ज हुए थे। अब राजधानी दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज होने से मामला बढ़ गया है।