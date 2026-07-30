CJP प्रोटेस्ट में PM मोदी को गंदी-गंदी गालियां देने वाली लड़की पर हुई FIR, परिवार सहित युवती फरार
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में Zero FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।
गौरव भारद्वाज, नोएडा
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन में Gen Z ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में शामिल युवाओं द्वारा तीखें व्यंग्य करने वाले पोस्टर से लेकर नारों की भरमार थी। लेकिन, इसी बीच कई युवाओं द्वारा पीएम समेत अन्य लोगों को बेहद गंदी-गंदी गालियां भी दी गई थीं। इस प्रोटेस्ट में आई एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह पीएम मोदी को गंदी-गंदी गालियां दे रही थी। अब नोएडा पुलिस ने लड़की के खिलाफ FIR दर्ज की है। वीडियो इतनी अपशब्दों से भरी है कि लाइव हिन्दुस्तान को म्यूट करना पड़ा।
परिवार सहित लड़की फरार, आखिर किसने कराई शिकायत
प्रधानमंत्री के खिलाफ कैमरे पर अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नोएडा के सेक्टर-168 स्थित सोसाइटी में रहने वाली युवती और उसके परिजन घटना के बाद से फरार हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी शिकायतकर्ता स्मृति सिंह ने बताया कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 23 जुलाई को उनके संज्ञान में आया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन के दौरान एक युवती द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। युवती ने न केवल संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि जानबूझकर लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से ऐसा किया है।
शून्य अपराध में दर्ज हुई FIR, केस दिल्ली ट्रांसफर
शिकायतकर्ता के मुताबिक, युवती की पहचान नोएडा के सेक्टर-168 स्थित लोट्स जिंग सोसाइटी निवासी रुचिका सिंह के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत शून्य अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज कर केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। केस की विवेचना दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं, जानकारी मिली है कि युवती मूलरूप से फरीदाबाद के ऊंचागांव की रहने वाली है। वह ब्यूटी पार्लर संचालित करती है। उसने इसी वर्ष जनवरी में नोएडा में फ्लैट खरीदा था। घटना के बाद से पुलिस युवती को खोज रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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