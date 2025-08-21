fir against up influencer for calling mayawati mummy मायावती को 'मम्मी-मम्मी' कहने पर FIR, अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहा 'सुपर स्टार', Ncr Hindi News - Hindustan
मायावती को 'मम्मी-मम्मी' कहने पर FIR, अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहा 'सुपर स्टार'

मायावती को 'मम्मी-मम्मी' कहने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बसपा प्रमुख पर वायरल वीडियो लेकर समर्थकों में नाराजगी को देखते हुए आरोपी इंफ्लुएंशर ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात कही है।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 21 Aug 2025 04:12 PM
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती को 'मम्मी-मम्मी' कहने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बसपा प्रमुख पर वायरल वीडियो लेकर समर्थकों में नाराजगी को देखते हुए आरोपी इंफ्लुएंशर ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात कही है।

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र में रहने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर प्रकाश कुमार उर्फ 'पुनीत सुपर स्टार' के खिलाफ बसपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुनीत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था, जिसमें मायावती का फोटो भी लगा है। इसमें पुनीत ने मायावती को 'मम्मी मम्मी' कहकर संबोधित किया था, जिस कारण पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भारी नाराजगी है।

बसपा नेता की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया, 'उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो अपनी वीडियो के साथ लगाकर मम्मी-मम्मी संबोधन करते हुए दिख रहा है और इसे वायरल किया गया है। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके अनुयायियों में काफी रोष है।' आरोप लगाया है कि पुनीत ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई ताकि भविष्य में किसी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी ना की जाए। आरोपी के खिलाफ आई ऐक्ट 2008 की धारा 66E और बीएनएस की धारा 356 (1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुनीत ने मांगी माफी

इंस्टाग्राम पर 10.8 मिलियन फॉलोअर्स वाले पुनीत ने विवाद बढ़ने पर माफी मांगी है। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उसने कहा, ‘कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था पूर्व मुख्यमंत्री जी पर, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जय श्री राम।’